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Ünlü voleybolcu Zehra Güneş’in boyunu duyan kulaklarına inanamadı! 2 metre sananlar yanıldı! Zehra'nın boyu...

Türkiye'nin gözde voleybolcularından Zehra Güneş, sahadaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Özel hayatıyla da merak uyandıran başarılı voleybolcu Zehra Güneş'in boyunu duyan kulaklarına inanamadı. Pek çok kişi, Zehra Güneş'in boyunun 2 metre olduğunu sanıyordu fakat gerçek hiç de öyle değil... İşte Zehra Güneş'in boyu...

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 23:09 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 23:09
Ünlü voleybolcu Zehra Güneş’in boyunu duyan kulaklarına inanamadı! 2 metre sananlar yanıldı! Zehra’nın boyu... 1

Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'in boyunu duyan kulaklarına inanamadı. Pek çok kişi, Zehra Güneş'in boyunun 2 metre olduğunu sanıyordu fakat gerçek hiç de öyle değil... İşte Zehra Güneş'in boyu...

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş’in boyunu duyan kulaklarına inanamadı! 2 metre sananlar yanıldı! Zehra’nın boyu... 2

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş’in boyunu duyan kulaklarına inanamadı! 2 metre sananlar yanıldı! Zehra’nın boyu... 3

Zehra Güneş, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de hayranlarını büyülüyor.

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