Ünlü voleybolcu Zehra Güneş’in boyunu duyan kulaklarına inanamadı! 2 metre sananlar yanıldı! Zehra'nın boyu...

Türkiye'nin gözde voleybolcularından Zehra Güneş, sahadaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Özel hayatıyla da merak uyandıran başarılı voleybolcu Zehra Güneş'in boyunu duyan kulaklarına inanamadı. Pek çok kişi, Zehra Güneş'in boyunun 2 metre olduğunu sanıyordu fakat gerçek hiç de öyle değil... İşte Zehra Güneş'in boyu...