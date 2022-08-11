Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in eski eşi ve oğluna bakın! O fotoğraflar ilk kez ortaya çıktı! İdo Tatlıses ile Derya Tuna meğer...

Her yaptıklarıyla olay olan Tatlıses ailesi bu kez gündeme ortaya çıkan eski fotoğraflarla düştü. 70 yaşındaki türkücü İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu İdo Tatlıses sosyal medyada annesi ile olan eski bir fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı.