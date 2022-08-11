Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi ve oğluna bakın! O fotoğraflar ilk kez ortaya çıktı! İdo Tatlıses ile Derya Tuna meğer...
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın biricik oğulları İdo Tatlıses'in eski hali sosyal medyayı salladı. Tatlıses 1983 yılında Tuna ile evlenmişti. Çift 2002 yılında ayrılık kararı almıştı. Oğulları İdo geçtiğimiz yıl aile arasında sade bir törenle nişanlanmıi Yasemin Şefkatli dünyaevine girmişti. 550 kişinin davetli olduğu düğüne, Demet Akalın-Okan Kurt, Mehmet Ali Erbil, Volkan-Zeynep Sever Demirel çiftlerinin yanı sıra şarkıcı Berkay, Fatih Ürek, Yılmaz Morgül, Selin Ciğerci, İlayda Akdoğan, Gamze Erçel gibi ünlü isimler de katılmıştı. Sosyal medyada 770 bini aşkın takipçisi bulunan İdo Tatlıses annesiyle olan çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ardından genç şarkıcının eski fotoğrafları gündeme geldi. İşte çok ses getiren o fotoğraflar...
11.08.2022 23:47 - Son Güncelleme: 11.08.2022 23:47
Her yaptıklarıyla olay olan Tatlıses ailesi bu kez gündeme ortaya çıkan eski fotoğraflarla düştü. 70 yaşındaki türkücü İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu İdo Tatlıses sosyal medyada annesi ile olan eski bir fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı.
'İdo elimize büyüdü' diyen Ceylan, İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna ile fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Düğünde sahneye çıkan Ceylan, şarkıları ile davetlileri çoşturdu.