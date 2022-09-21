Ünlü şarkıcılar birbirine girdi! Sosyal medyada resmen mahalle kavgası! Sefo'dan Ufuk Beydemir'e şoke eden cevap!" Hazmedemediğini bu kadar..."

"PRİMİNİ BEN BİR KEK MİYİM ŞARKINLA YAP"

Beydemir'in tweetine yanıt veren Sefo, "12 yaşındaki bir çocuk bir hayalini gerçekleştirdiğini söylüyor. Sen prim ve seviyeden bahsediyorsun. Yine küçük bir çocuğun sözlerini yazdığı 'ben bir kek miyim' diye bi' şarkın var. Prim ve seviye araştırmana oradan devam et." dedi.