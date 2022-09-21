Ünlü şarkıcılar birbirine girdi! Sosyal medyada resmen mahalle kavgası! Sefo'dan Ufuk Beydemir'e şoke eden cevap!" Hazmedemediğini bu kadar..."
Şarkıcı Sefo ve Capo'nun seslendirdiği 'İsabelle' şarkısına kattığı yorumla fenomen olan Fevzi Kaan Türker, Sefo'nun konserinde sahneye çıktı. Ünlü rapçinin durumu prim olarak kullandığını ifade eden Ufuk Beydemir, Twitter'dan bu konuyla ilgili paylaşım yaptı.
Şarkıcı Sefo ve Capo'nun seslendirdiği 'İsabelle' şarkısına kattığı yorumla fenomen olan Fevzi Kaan Türker, Sefo'nun konserinde sahneye çıktı.
Sefo ve Fevzi Kaan'ın konser görüntülerini alıntılayan Beydemir, "Seviye bu. Prim yapan bu." yorumunda bulundu.
"PRİMİNİ BEN BİR KEK MİYİM ŞARKINLA YAP"
Beydemir'in tweetine yanıt veren Sefo, "12 yaşındaki bir çocuk bir hayalini gerçekleştirdiğini söylüyor. Sen prim ve seviyeden bahsediyorsun. Yine küçük bir çocuğun sözlerini yazdığı 'ben bir kek miyim' diye bi' şarkın var. Prim ve seviye araştırmana oradan devam et." dedi.
"KULAK KANATTI"
Beydemir de "Ben sıfır yetenek bir çocuğun 'başarı'sını, gördüğü ilgiyi eleştirdim fakat arkadaş üzerine alınmış nedense.7 yaşında çocuğun yazdığı derinlikli sözleri şarkıya çevirdim evet, yaptığım işin arkasındayım hâlâ. O şarkıyla şu kulak kanatan videoyu kıyaslamak ister miyiz gerçekten?" sözleri ile ünlü rapçiye cevap verdi.