Ünlü şarkıcı Ziynet Sali’den bikini şov! Havuz başından peş peşe paylaştı sosyal medya yıkıldı gören dönüp bir daha baktı

Ziynet Sali'den bikini şov! Havuz başından paylaştı… Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, havaların ısınmasıyla tatile çıktı. Kıbrıs'a uçan şarkıcı, tatilden pozlarını sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi. Sali, havuz başında verdiği bikinili pozlarını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Formda vücuduyla göz dolduran şarkıcıya takipçileri övgü yağdırdı. Sali için "Yıllar sana hiç uğramıyor", "Formunun sırrı ne? Muhteşem görünüyorsun", "Ziynet Hanım yaktın buraları" yorumları yapıldı. İşte şarkıcı Ziynet Sali'nin sosyal medyayı sallayan bikinili pozları...

25.06.2021 21:27 - Son Güncelleme: 25.06.2021 22:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





