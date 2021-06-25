Ünlü şarkıcı Ziynet Sali’den bikini şov! Havuz başından peş peşe paylaştı sosyal medya yıkıldı gören dönüp bir daha baktı
Ziynet Sali'den bikini şov! Havuz başından paylaştı… Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, havaların ısınmasıyla tatile çıktı. Kıbrıs'a uçan şarkıcı, tatilden pozlarını sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi. Sali, havuz başında verdiği bikinili pozlarını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Formda vücuduyla göz dolduran şarkıcıya takipçileri övgü yağdırdı. Sali için "Yıllar sana hiç uğramıyor", "Formunun sırrı ne? Muhteşem görünüyorsun", "Ziynet Hanım yaktın buraları" yorumları yapıldı. İşte şarkıcı Ziynet Sali'nin sosyal medyayı sallayan bikinili pozları...
25.06.2021 21:27
- Son Güncelleme: 25.06.2021 22:05
Havaların ısınmasıyla ünlü isimler iş hayatlarına ara vererek kendilerini tatil bölgelerine attı. Tatile çıkan ünlüler kervanına katılan Ziynet Sali de Kıbrıs'a uçtu.
Ünlü şarkıcı, tatilden pozlarını sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi. Sali, havuz başında verdiği bikinili pozlarını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Formda vücuduyla göz dolduran ünlü şarkıcı, bikinili pozlarıyla adeta sosyal medyayı salladı. Sali için "Yıllar sana hiç uğramıyor", "Formunun sırrı ne? Muhteşem görünüyorsun", "Ziynet Hanım yaktın buraları" yorumları yapıldı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
Sali'nin "Güneşin mutlulukla kesinlikle bir ilgisi var. Nerede olduğumu tahmin edebilirsiniz" notunu eklediği paylaşımı sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer aldı.