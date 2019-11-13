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Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'e hapis şoku!

Geçirdiği trafik kazası sonrasında polis memuruna hakaret eden şarkıcı Tuğba Özerk hakkında 2 yıl hapis cezası istendi. İddianamede, Özerk'in alkollü araç kullanması nedeniyle karakolda ifadesi alındığı sırada da müştekiye kötü sözler sarf etmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

13.11.2019 16:49 - Son Güncelleme: 13.11.2019 16:49
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'e hapis şoku!

Şarkıcı Tuğba Özerk hakkında, İzmir'in Çeşme ilçesinde yaptığı trafik kazası sonrası polise hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'e hapis şoku!

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Tuğba Özerk'in, 15 Ekim 2018'deki trafik kazası sonrası işlem yapan polis memuru A.A'ya aşağılayıcı sözler söylediği ve hakaret ettiği belirtildi.

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'e hapis şoku!

İddianamede, Özerk'in alkollü araç kullanması nedeniyle karakolda ifadesi alındığı sırada da müştekiye kötü sözler sarf etmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'e hapis şoku!
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'e hapis şoku!

Özerk'in "olay günü alkollü araç kullanmadığı için alkolmetreye üflemek istemediği, bu sebeple polis memurlarıyla arasında tartışma çıktığı ancak kimseye hakaret etmediği" şeklindeki ifadesi de iddianamede yer aldı.

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