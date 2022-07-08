Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş'a cinsel saldırı davası 'çarşafta ve yerde kan lekesi vardı!' Ailesi yırtılmış iç çamaşırlarını bulunca
Özellikle Youtube'da yayınladığı şarkılarla şöhrete kavuşan Kurtuluş Kuş hakkında kan donduran iddialara... Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş'a, bir hayranına cinsel saldırıda bulunduğu için dava açıldı. Savcılık, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan en az 12 yıl hapis istemiyle iddianame hazırladı. Kurtuluş Kuş hakkında iddiaları reddetti ancak genç kadının ailesi yırtılmış iç çamaşırları buldu. İşte haberin tüm detayları...
Son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alan Kurtuluş Kuş'a cinsel saldırıdan en az 12 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Şarkıcı Kuş'un görüştüğü genç kadınla zorla birlikte olduğu iddia edildi. İddiaya göre genç kadının ailesi yırtık iç çamaşırları bulunca gerçek ortaya çıktı.
Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında korkunç bir iddia ortaya atıldı. Kuş'a Aydın'ın Efeler ilçesindeki otelde hayranı olan B.B. adlı kıza karşı 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediği iddiasıyla iddianame hazırlandı.
HER ŞEY MESAJLAŞMAYLA BAŞLADI!
İddianamede, Kuş ile B.B.'nin, sosyal medya üzerinden tanıştıkları ve 'kaybolan mesaj' modunu kullanarak konuşmaya devam ettikleri belirtildi. İkilinin, ilk olarak Kuş'un İzmir'de verdiği konser çıkışı yüz yüze görüştüğü ardından Aydın'da yine konser çıkışında buluşup, otel odasında görüştüklerine iddianamede yer verildi. Bu görüşmede yakınlaşma olmadığı ancak Kuş ile B.B.'nin mesajlaşmaya devam ettikleri vurgulandı. Kuş'un, olay tarihinde Aydın'a konser için geldiği, B.B.'yi de kente çağırdığı kaydedildi.
ZORLA KIYAFETLERİNİ ÇIKARDI
B.B.'nin, hediyesini vermek için saat 04.00 sıralarında, arkadaşlarıyla Kurtuluş Kuş'un kaldığı otele gittiğine de iddianamede dikkat çekildi. Bu sırada odada başka kişilerin de bulunduğu, saatin ilerlemesiyle odadaki başka bölmeye geçip, sohbet ederken Kuş'un, B.B.'nin kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığı belirtildi. Kuş'un istememesine rağmen B.B. ile zorla birlikte olduğu iddianamede vurgulandı. Kuş'a direnen B.B.'nin, yaşadığı acı nedeniyle attığı çığlıkların görevliler tarafından duyulduğuna da dikkat çekildi.
AİLESİ YIRTILMIŞ ÇAMAŞIRLARINI BULDU
B.B.'nin, olaydan sonra otele birlikte geldiği arkadaşlarına kendisini alması için mesaj atıp, kötü şeyler yaşandığını söylediğine ancak sonrasında içine kapanıp, kimseyle görüşmediğine iddianamede yer verildi. B.B.'nin travma nedeniyle stres bozukluğu yaşadığının da altı çizildi.