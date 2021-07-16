Ünlü şarkıcı Berksan bakın aslen nereli çıktı! Duyan gören inanamadı işte Berksan Özer’in memleketi...
Ünlü şarkıcı Berksan bakın aslen nereli çıktı! 'Haberin Var Mı', 'Çilek', 'Darmaduman' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Berksan'ın özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Babasının müziğe olan ilgisini keşfetmesiyle Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu'na giren ve ardından aldığı eğitimlerle kariyerinde emin adımlarla yürüyen şarkıcının özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Berksan aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratmaya başladı. İşte Berksan Özer'in merak edilen memleketi...
16.07.2021 20:39
- Son Güncelleme: 16.07.2021 20:41
Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Berksan'ın gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği özel hayatı da merak konusu oldu.