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Ünlü şarkıcı Berksan bakın aslen nereli çıktı! Duyan gören inanamadı işte Berksan Özer’in memleketi...

Ünlü şarkıcı Berksan bakın aslen nereli çıktı! 'Haberin Var Mı', 'Çilek', 'Darmaduman' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Berksan'ın özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Babasının müziğe olan ilgisini keşfetmesiyle Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu'na giren ve ardından aldığı eğitimlerle kariyerinde emin adımlarla yürüyen şarkıcının özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Berksan aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratmaya başladı. İşte Berksan Özer'in merak edilen memleketi...

16.07.2021 20:39 - Son Güncelleme: 16.07.2021 20:41
Ünlü şarkıcı Berksan bakın aslen nereli çıktı! Duyan gören inanamadı işte Berksan Özer’in memleketi...

30 Mayıs 1979 tarihinde dünyaya gelen Berksan, profesyonel anlamda ilk sahne deneyimini 17 yaşında gerçekleştirdi. 2003 yılı Eylül ayında ilk albümü olan Çilek'i piyasaya çıkaran Berksan, dillere pelesenk olan şarkıları ve güçlü sesiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Ünlü şarkıcı Berksan bakın aslen nereli çıktı! Duyan gören inanamadı işte Berksan Özer’in memleketi...

Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Berksan'ın gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği özel hayatı da merak konusu oldu.

Ünlü şarkıcı Berksan bakın aslen nereli çıktı! Duyan gören inanamadı işte Berksan Özer’in memleketi...

Ünlü şarkıcının hayatını araştıran hayranları, Berksan'ın özellikle memleketini merak etti. İşte başta Berksan olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Ünlü şarkıcı Berksan bakın aslen nereli çıktı! Duyan gören inanamadı işte Berksan Özer’in memleketi...

BİGE ÖNAL

İstanbul

Ünlü şarkıcı Berksan bakın aslen nereli çıktı! Duyan gören inanamadı işte Berksan Özer’in memleketi...

BENSU SORAL

Bursa