Ünlü şarkıcı Berksan bakın aslen nereli çıktı! Duyan gören inanamadı işte Berksan Özer’in memleketi...

30 Mayıs 1979 tarihinde dünyaya gelen Berksan, profesyonel anlamda ilk sahne deneyimini 17 yaşında gerçekleştirdi. 2003 yılı Eylül ayında ilk albümü olan Çilek'i piyasaya çıkaran Berksan, dillere pelesenk olan şarkıları ve güçlü sesiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.