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Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı! Amitabh Bachchan'ın sağlık durumu nasıl?

Hindistan'da korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Hint sinemasının dünyaca ünlü ismi Amitabh Bachchan da korona virüse yakalandı. Bachchan, açıklamasında, "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hastaneye kaldırıldım. Son 10 gün içinde bana yakın olan ve temasta bulunan herkes lütfen test yaptırsın" dedi.

12.07.2020 16:25 - Son Güncelleme: 12.07.2020 16:25
Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı! Amitabh Bachchan'ın sağlık durumu nasıl?

Hint sinemasının ünlü aktörü Amitabh Bachchan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

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Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı! Amitabh Bachchan'ın sağlık durumu nasıl?

"SON 10 GÜN İÇİNDE BANA YAKIN OLAN HERKES..."

Dünyaca ünlü aktör Bachchan, "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hastaneye kaldırıldım. Hastane yönetimi konu ile ilgili bilgilendirildi. Aileme ve çalışanlarıma korona virüs testi yapıldı ve sonuçlar bekleniyor. Son 10 gün içinde bana yakın olan ve temasta bulunan herkes lütfen test yaptırsın" dedi.

Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı! Amitabh Bachchan'ın sağlık durumu nasıl?

Bachchan, Hint sinemasının yaşayan efsaneleri arasında gösteriliyor. Ünlü aktör 50 yıllık kariyeri boyunca 180 filmde rol aldı.

Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı! Amitabh Bachchan'ın sağlık durumu nasıl?
Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı! Amitabh Bachchan'ın sağlık durumu nasıl?
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