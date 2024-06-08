Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun eski aşkları Vildan Atasever ve Aslıhan Gürbüz pişti oldu! Koyu sohbete daldılar! Görenler yorum yapmadan duramadı

Ekranların sevilen ismi İsmail Hacıoğlu, başarılı kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Geçmişte Vildan Atasever ve Duygu Kaya Kumarki ile evlilik yapan ünlü oyuncunun birliktelikleri uzun sürmemişti. 38 yaşındaki oyuncu son olarak Aslıhan Gürbüz ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak bu aşkta uzun soluklu olmamıştı. Hacıoğlu son olarak ise eski eşi Duygu Kumarki ile tekrar barışarak herkesi şaşırtmıştı.Oyuncunun eski eşi Vildan Atasever ile eski sevgilisi Aslıhan Gürbüz'ün yolu önceki günlerde Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde kesişti. O anlar olay oldu. İşte detaylar...
Bir İstanbul Masalı, Beyaz Gelincik, Çocuk, Mahkum ve Taçsız Prenses gibi dizilerle adından söz ettiren İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de sık sık konuşuluyor.
VİLDAN ATASEVER İLE EVLENMİŞTİ
İsmail Hacıoğlu ilk evliliğini 2010 yılında Vildan Atasever'le yapmış, çift 2015'te boşanmıştı.
İsmail Hacıoğlu, 2010 yılında Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Yemin adında bir de kızları olmuştu. Hacıoğlu, kızı Yemin'in annesi Duygu Kaya Kumarki'den de 2020 yılında boşanmıştı.