Ünlü oyuncu Catherine Tyldesley'den ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı: Kocam birlikte oynadığım erkek oyunculardan ipucu alıyor
Catherine Tyldesley ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı geldi. Filmlerde oynadığı cinsel ilişki sahnelerini kocasının da izlediğini belirten Catherine Tyldesley kocasının bazen oynadığı erkekleri arayarak kendisi hakkında ipucu aldığını da söyledi.
20.03.2022 09:46 - Son Güncelleme: 20.03.2022 09:46
İngiltere'nin en ünlü oyuncuları arasında yer alan Catherine Tyldesley'in bir gazeteye verdiği röportajda yaptığı bir itiraf, herkesin ağzını açık bıraktı.