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Haberler Magazin Ünlü oyuncu Catherine Tyldesley'den ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı: Kocam birlikte oynadığım erkek oyunculardan ipucu alıyor

Ünlü oyuncu Catherine Tyldesley'den ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı: Kocam birlikte oynadığım erkek oyunculardan ipucu alıyor

Catherine Tyldesley ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı geldi. Filmlerde oynadığı cinsel ilişki sahnelerini kocasının da izlediğini belirten Catherine Tyldesley kocasının bazen oynadığı erkekleri arayarak kendisi hakkında ipucu aldığını da söyledi.

20.03.2022 09:46 - Son Güncelleme: 20.03.2022 09:46
Ünlü oyuncu Catherine Tyldesley’den ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı: Kocam birlikte oynadığım erkek oyunculardan ipucu alıyor

İngiltere'nin en ünlü oyuncuları arasında yer alan Catherine Tyldesley'in bir gazeteye verdiği röportajda yaptığı bir itiraf, herkesin ağzını açık bıraktı.

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Ünlü oyuncu Catherine Tyldesley’den ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı: Kocam birlikte oynadığım erkek oyunculardan ipucu alıyor

38 yaşındaki Tyldesley, kocasının filmlerdeki cinsel ilişki sahnelerini ve provalarını izlediğini belirterek, bunun farklı bir duygu olduğunu dile getirdi.

Ünlü oyuncu Catherine Tyldesley’den ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı: Kocam birlikte oynadığım erkek oyunculardan ipucu alıyor

"SAHNELERDEN ÖNCEKİ GECELER KONUŞUYORDUK"
İlişki sahnelerinden önceki gece kocasıyla konuştuklarını belirten Tyldesley, "Daha önceki ilişkilerim hep kıskançlık yüzünden bitti.

Ünlü oyuncu Catherine Tyldesley’den ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı: Kocam birlikte oynadığım erkek oyunculardan ipucu alıyor

Ama Tom öyle değil. Soğuk davranıyor. Hatta ona duruşumla ilgili şeyler de soruyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Catherine Tyldesley’den ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı: Kocam birlikte oynadığım erkek oyunculardan ipucu alıyor

"BAZEN İPUÇLARI ALIYORDU"
Tyldesley, filmlerde rol aldığı erkeklerle kocasının arasındaki diyaloğa ilişkin de bilgi vererek,

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