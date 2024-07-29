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Ünlü manken Ebru Şallı bu kez mutfakta! Aloe veralı su içti evi dikkat çekti! İşte Ebru Şallı'nın bol aksesuarlı evi...

Ebru Şallı, podyumların ardından mutfakta da hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Ünlü manken, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Aloe veralı su içtiği anları paylaşan Şallı, hem sağlıklı yaşam vurgusu yaptı hem de evinin göz kamaştıran dekorasyonunu gözler önüne serdi. İşte Ebru Şallı'nın evi...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 18:29 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 18:44
Ünlü manken Ebru Şallı bu kez mutfakta! Aloe veralı su içti evi dikkat çekti! İşte Ebru Şallı’nın bol aksesuarlı evi... 1

Ebru Şallı, podyumların ardından mutfakta da hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Ünlü manken, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Aloe veralı su içtiği anları paylaşan Şallı, hem sağlıklı yaşam vurgusu yaptı hem de evinin göz kamaştıran dekorasyonunu gözler önüne serdi. İşte Ebru Şallı'nın evi...

Ünlü manken Ebru Şallı bu kez mutfakta! Aloe veralı su içti evi dikkat çekti! İşte Ebru Şallı’nın bol aksesuarlı evi... 2

Sosyal medyayı çok sık kullanan ve Instagram'da 3,6 milyon takipçisi bulunan Ebru Şallı, bu kez mutfaktaki anlarını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü manken Ebru Şallı bu kez mutfakta! Aloe veralı su içti evi dikkat çekti! İşte Ebru Şallı’nın bol aksesuarlı evi... 3

Sağlıklı yaşama ve spora çok özen gösteren Ebru Şallı, kendisine hazırladığı aloe veralı suyu içti.

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