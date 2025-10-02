Ünlü isimlerden Sumud Filosu'na yasadışı saldıran İsrail’e tepki: “İnsanlık uyandı sonun geliyor itrail”
Gazze'ye umut taşıyan Sumud filosu, uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğradı. 30 gemiye yasadışı şekilde el konulurken şu ana kadar 37'si Türk 200'den fazla kişi de İsrail donanması tarafından esir alındı. Bu saldırı karşısında Türkiye başta olmak üzere pek çok ülke ayaklanırken sanat camiasından da tepkiler peş peşe geldi. Alişan "İnsanlık uyandı ve farkında değilsin ama sonun geliyor itrail!" diyerek öfke kusarken Deniz Uğur Amerikan Konsolosluğunu önüne giderek tepkisini net bir şekilde ortaya koydu. İşte Alişan Esra Erol, Deniz Uğur başta olmak üzere ünlülerin paylaşımları...
