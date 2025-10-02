PODCAST CANLI YAYIN

Ünlü isimlerden Sumud Filosu'na yasadışı saldıran İsrail’e tepki: “İnsanlık uyandı sonun geliyor itrail”

Gazze'ye umut taşıyan Sumud filosu, uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğradı. 30 gemiye yasadışı şekilde el konulurken şu ana kadar 37'si Türk 200'den fazla kişi de İsrail donanması tarafından esir alındı. Bu saldırı karşısında Türkiye başta olmak üzere pek çok ülke ayaklanırken sanat camiasından da tepkiler peş peşe geldi. Alişan "İnsanlık uyandı ve farkında değilsin ama sonun geliyor itrail!" diyerek öfke kusarken Deniz Uğur Amerikan Konsolosluğunu önüne giderek tepkisini net bir şekilde ortaya koydu. İşte Alişan Esra Erol, Deniz Uğur başta olmak üzere ünlülerin paylaşımları...

Uluslararası sularda Gazze'ye yardım götürmek amacıyla yola çıkan Sumud filosu, İsrail donanmasının saldırısına maruz kaldı. 30 gemiye yasadışı şekilde el konulurken, aralarında 37 Türk vatandaşının da bulunduğu 200'den fazla kişi İsrail tarafından esir alındı.

Bu saldırı karşısında Türkiye başta olmak üzere pek çok ülke ayaklanırken sanat camiasından da tepkiler peş peşe geldi.

"SONUN GELİYOR İTRAİL"

Filistin halkının yanında olduğunu her fırsatta dile getiren şarkıcı Alişan da sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sen istediğin kadar 'Güç bende, para bende, istediğimi yaparım' de... İnsanlık uyandı ve farkında değilsin ama sonun geliyor itrail!!! Herkes senden nefret ediyor, bugün gösterilerle nefretini kusacak sonra bir bakmışsın enkazında zıplayacak insanlar itrail"

KONSOLOSLUK ÖNÜNDE PROTESTO ETTİ

Deniz Uğur, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na yönelik askeri müdahaleyi sert bir şekilde protesto etti. Uğur, Amerikan Konsolosluğu önünde tepkisini güçlü biçimde dile getirirken, sosyal medya hesabından da ardı ardına paylaşımlarda bulundu.

Uğur, "Arkadaşımı tutukladılar, vatandaşlarımızı tutukladılar. Kanunsuz bir şekilde 46 ülkenin vatandaşlarını tutukladılar. Evde durulur mu? İstanbul Amerikan Konsolosluğu'nun önüne gidiyoruz" sözlerini kullandı.

"HERKESTEN DE SES ÇIKARMASINI BEKLİYORUZ"

Oyuncu, sonraki paylaşımında ise "Eşim Erdinç Gülener ile Amerikan Konsolosluğu'nun önündeyiz. Biz iki Türk sanatçı olarak kanunsuz bir şekilde İsrail denilen terör devleti tarafından tutuklanan arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın hakkını savunmak için, onlara sahip çıkmak için buradayız. herkesten de ses çıkarmasını bekliyoruz" dedi.

"MEHMETÇİK VE FİLİSTİN GÖNÜLLÜLERİ YAN YANA"

Gazze'ye umut taşıyan Sumud filosuna destek veren Esra Erol: "Türk Donanması, Gazze yolunda Sumud Filosu'nun yanında. Mehmetçik ve Filistin gönüllüleri yan yana omuz omuza"

Ceren Benderlioğlu

"İnsani yardım suç değildir"

Nebahat Çehre

Demet Akalın

Merve Çağıran

Cihan Ünal