Ünlü fenomen Danla Bilic ile milli futbolcu Doğan Alemdar aşkı belgelendi! İkili yan yana görüntülendi!

Ünlü fenomen Danla Bilic ile milli futbolcu Doğan Alemdar'ın aşkı sonunda belgelendi! Sosyal medyanın popüler ismi Danla Bilic ve başarılı futbolcu Doğan Alemdar, aşk haberleriyle bir süredir magazin manşetlerinde yer almıştı. Danla Bilic ile Doğan Alemdar ikilisinden sürpriz kare geldi. Doğan Alemdar ile Danla Bilic, Belgrad'da ortaya çıktı...