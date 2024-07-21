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Ünlü fenomen Danla Bilic ile milli futbolcu Doğan Alemdar aşkı belgelendi! İkili yan yana görüntülendi!

Ünlü fenomen Danla Bilic ile milli futbolcu Doğan Alemdar'ın aşkı sonunda belgelendi! Sosyal medyanın popüler ismi Danla Bilic ve başarılı futbolcu Doğan Alemdar, aşk haberleriyle bir süredir magazin manşetlerinde yer almıştı. Danla Bilic ile Doğan Alemdar ikilisinden sürpriz kare geldi. Doğan Alemdar ile Danla Bilic, Belgrad'da ortaya çıktı...

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 16:02 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 16:02
Ünlü fenomen Danla Bilic ile milli futbolcu Doğan Alemdar aşkı belgelendi! İkili yan yana görüntülendi! 1

Danla Bilic ile Doğan Alemdar ikilisinden sürpriz kare geldi. Doğan Alemdar ile Danla Bilic, Belgrad'da ortaya çıktı...

Ünlü fenomen Danla Bilic ile milli futbolcu Doğan Alemdar aşkı belgelendi! İkili yan yana görüntülendi! 2

Türkiye'nin en popüler kadın fenomenleri arasında yer alan Danla Bilic, son zamanlarda magazin gündemine sık sık aşk haberleriyle bomba gibi düştü.

Ünlü fenomen Danla Bilic ile milli futbolcu Doğan Alemdar aşkı belgelendi! İkili yan yana görüntülendi! 3

Milli futbolcu Doğan Alemdar ile sık sık anılan Danla Bilic'ten konu ile ilgili hiçbir açıklama gelmemişti.

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