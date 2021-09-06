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Haberler Magazin Umut Evirgen Serenay Sarıkaya için bunu da yaptı! Gizli saklı aşk yaşayan ikilinin buluştuğu yer ifşa oldu

Umut Evirgen Serenay Sarıkaya için bunu da yaptı! Gizli saklı aşk yaşayan ikilinin buluştuğu yer ifşa oldu

Umut Evirgen Serenay Sarıkaya için bunu da yaptı! Geçtiğimiz günlerde şoförünün lüks marka aracıyla kaza yaptığını öğrenen Serenay Sarıkaya'nın zor gününde yanında olan Umut Evirgen ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. İddianın gündeme gelmesi ile aşk kazanı kaynarken dedikodular da hızla yayıldı. Serenay Sarıkaya'nın, yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen'le buluştukları yer ortaya çıktı.

06.09.2021 14:14 - Son Güncelleme: 06.09.2021 14:17
Umut Evirgen Serenay Sarıkaya için bunu da yaptı! Gizli saklı aşk yaşayan ikilinin buluştuğu yer ifşa oldu

SERENAY İLE UMUT'UN GİZLİ MEKANI İFŞA OLDU!

Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya için bunu da yaptı! Gizli saklı aşk yaşayan ikilinin buluştuğu yer ortaya çıktı.

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Umut Evirgen Serenay Sarıkaya için bunu da yaptı! Gizli saklı aşk yaşayan ikilinin buluştuğu yer ifşa oldu

Oyuncu Melisa Şenolsun ile ilişkisini geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız noktalayan ünlü işletmecinin gönlünü bu sefer Serenay Sarıkaya'ya kaptırdığı öne sürüldü.

Umut Evirgen Serenay Sarıkaya için bunu da yaptı! Gizli saklı aşk yaşayan ikilinin buluştuğu yer ifşa oldu

Serenay Sarıkaya'nın, yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen'le buluştukları yer ortaya çıktı. Oyuncunun, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin mekanı Gizli Kalsın'a gittiği öğrenildi.Evirgen, içeride 5-6 müşterinin olduğu dakikalarda giriş yapan Sarıkaya için mekanı kapattı. Çalışanlara talimat veren işletmeci, o dakikadan sonra içeriye kimseyi aldırmadığı iddia edildi.

Umut Evirgen Serenay Sarıkaya için bunu da yaptı! Gizli saklı aşk yaşayan ikilinin buluştuğu yer ifşa oldu

Oyuncu Tuba Büyüküstün'le uzun bir süre aşk yaşayan ardından gönlünü genç oyuncu Melisa Şenolsun'a kaptıran Umut Evirgen ile ilgili ortaya atılan iddia geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düştü.

Umut Evirgen Serenay Sarıkaya için bunu da yaptı! Gizli saklı aşk yaşayan ikilinin buluştuğu yer ifşa oldu

GÖZLERDEN UZAK İLİŞKİ
Şenolsun ile ilişkisini geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız noktalayan ünlü işletmecinin gönlünü bu sefer Serenay Sarıkaya'ya kaptırdığı öne sürüldü. Umut Evirgen'in Emirgan'da sahibi olduğu mekanda bir araya gelen ikili, aşklarını gözden uzak yaşıyor.

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