Umut Evirgen Serenay Sarıkaya için bunu da yaptı! Gizli saklı aşk yaşayan ikilinin buluştuğu yer ifşa oldu
Umut Evirgen Serenay Sarıkaya için bunu da yaptı! Geçtiğimiz günlerde şoförünün lüks marka aracıyla kaza yaptığını öğrenen Serenay Sarıkaya'nın zor gününde yanında olan Umut Evirgen ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. İddianın gündeme gelmesi ile aşk kazanı kaynarken dedikodular da hızla yayıldı. Serenay Sarıkaya'nın, yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen'le buluştukları yer ortaya çıktı.
SERENAY İLE UMUT'UN GİZLİ MEKANI İFŞA OLDU!
Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya için bunu da yaptı! Gizli saklı aşk yaşayan ikilinin buluştuğu yer ortaya çıktı.
Serenay Sarıkaya'nın, yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen'le buluştukları yer ortaya çıktı. Oyuncunun, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin mekanı Gizli Kalsın'a gittiği öğrenildi.Evirgen, içeride 5-6 müşterinin olduğu dakikalarda giriş yapan Sarıkaya için mekanı kapattı. Çalışanlara talimat veren işletmeci, o dakikadan sonra içeriye kimseyi aldırmadığı iddia edildi.
GÖZLERDEN UZAK İLİŞKİ
Şenolsun ile ilişkisini geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız noktalayan ünlü işletmecinin gönlünü bu sefer Serenay Sarıkaya'ya kaptırdığı öne sürüldü. Umut Evirgen'in Emirgan'da sahibi olduğu mekanda bir araya gelen ikili, aşklarını gözden uzak yaşıyor.