Umut Akyürek'in kızı Melek Bal güzelliğiyle annesini solladı! İşte Umut Akyürek'in ikizi gibi görünen 15 yaşındaki kızı...
Umut Akyürek'in kızı Melek Bal sosyal medya gündeminde. 15 yaşındaki kızı ile yeni fotoğraflar paylaşan 47 yaşındaki Umut Akyürek, güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor. Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'in kızı Melek Bal ile fotoğrafına kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken, takipçileri anne kız hakkında, 'İkisi de bal', 'Güzel annenin güzel kızı ama sanki Melek annesini geçmiş' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Umut Akyürek'in kızı Melek Bal...
07.09.2020 18:49
- Son Güncelleme: 07.09.2020 18:59
Şuan 15 yaşında olan Umut Akyürek'in kızı Melek Bal adeta annesinin kopyası. Yaşından oldukça büyük gösteren Melek Bal Ertuğrul bir dönem, küçük yaşta estetik yaptırdığı yönündeki iddialarla gündeme gelmiş ancak Umut Akyürek, kızının makyaj yapmayı sevdiğini, kesinlikle estetik yaptırmadığını söylemişti...
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