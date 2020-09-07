Umut Akyürek'in kızı Melek Bal güzelliğiyle annesini solladı! İşte Umut Akyürek'in ikizi gibi görünen 15 yaşındaki kızı...

Türk sanat müziğinin sevilen ismi Umut Akyürek sesi kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren isimlerden. Umut Akyürek, kendisi gibi ses sanatçısı olan Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturmuş ve çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına almıştı.