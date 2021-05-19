Umut Akyürek'in eşi bakın kim çıktı! O da kendisi gibi sanatçı...

Umut Akyürek'in eşi bakın kim çıktı! Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek 12 Temmuz 1973 Ankara'da dünyaya geldi. Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul günün en çok konuşulanları arasına girdi. Çiftin Melek Bal Ertuğrul adında bir kızları var... İşte Umut Akyürek'in kendisi gibi sanatçı olan sevgilisi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

19.05.2021 13:21 - Son Güncelleme: 19.05.2021 13:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





