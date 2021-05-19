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Umut Akyürek'in eşi bakın kim çıktı! O da kendisi gibi sanatçı...

Umut Akyürek'in eşi bakın kim çıktı! Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek 12 Temmuz 1973 Ankara'da dünyaya geldi. Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul günün en çok konuşulanları arasına girdi. Çiftin Melek Bal Ertuğrul adında bir kızları var... İşte Umut Akyürek'in kendisi gibi sanatçı olan sevgilisi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

19.05.2021 13:21 - Son Güncelleme: 19.05.2021 13:21
Umut Akyürek'in eşi bakın kim çıktı! O da kendisi gibi sanatçı...

Umut Akyürek'in eşi bakın kim çıktı! Kendisi gibi sanatçı olan eşi Oktay Ertuğrul ile güngeme gelen Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek 12 Temmuz 1973 Ankara'da dünyaya geldi. Leblebi Tozu ve Yaşamak Güzel Şey filmlerinde rol olan Fulden Akyürek ile kardeştir. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini Sakarya'da tamamladı.

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Umut Akyürek'in eşi bakın kim çıktı! O da kendisi gibi sanatçı...

İlk ve orta öğrenimini Sakarya'da tamamlayan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Devlet Konservatuarı mezunudur. 1989 senesinde Erol Sayan yönetiminde sürdürülen İzmit Musiki Derneği'ne başlamışıyla kariyeri için önemli bir adım attı.

Umut Akyürek'in eşi bakın kim çıktı! O da kendisi gibi sanatçı...

1990 senesinde TRT amatör ses yarışmasına katıldı ve yarışmada 3. oldu. Sonraki sene ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Bölümü'ne girdi.

Umut Akyürek'in eşi bakın kim çıktı! O da kendisi gibi sanatçı...

Umut Akyürek, kendisi gibi sanatçı olan sevgilisi Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturdu, çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına aldı.

Umut Akyürek'in eşi bakın kim çıktı! O da kendisi gibi sanatçı...

İşte Umut Akyürek ve eşi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...