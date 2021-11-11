Umut Akyürek kızının hastalığını canlı yayında açıkladı sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu! İşte Umut Akyürek’in kızı Melek Bal...

KIZIYLA İLGİLİ KONUŞTU

Sesi kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren bir çocuk annesi ünlü isim, kızının ihmal edilmemesi gereken bir hastalığa sahip olduğunu açıkladı. "Ergenlikle beraber tedavimiz başladı. Hiçbir şeyden korkmuyor, en kötü huyu ısrarcılık. Sınırlarını da bilmiyor bu gençler" diyen Umut Akyürek, sözlerine şöyle devam etti: