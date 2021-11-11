Umut Akyürek kızının hastalığını canlı yayında açıkladı sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu! İşte Umut Akyürek'in kızı Melek Bal...
Umut Akyürek kızının hastalığını canlı yayında açıkladı sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu! Estetikli haliyle zaman zaman gündeme gelen ve geçtiğimiz haziran ayında evinde düşerek omzunu kıran Umut Akyürek,konuk olduğu programda kızı Melek Bal hakkında açıklamalarda bulundu. 48 yaşındaki Türk Sanat Müziği sanatçısı, 16 yaşındaki kızının hastalığını açıklayınca sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından tepki gördü. İşte çok konuşulanlar arasına giren Umut Akyürek'in kızı Melek Bal...
11.11.2021 13:41
- Son Güncelleme: 11.11.2021 13:52
Umut Akyürek kızının hastalığını canlı yayında açıkladı sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu! Türk Sanat Müziği'nin sevilen ismi Umut Akyürek, '2. Sayfa' programına konuk oldu.
KIZIYLA İLGİLİ KONUŞTU
Sesi kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren bir çocuk annesi ünlü isim, kızının ihmal edilmemesi gereken bir hastalığa sahip olduğunu açıkladı. "Ergenlikle beraber tedavimiz başladı. Hiçbir şeyden korkmuyor, en kötü huyu ısrarcılık. Sınırlarını da bilmiyor bu gençler" diyen Umut Akyürek, sözlerine şöyle devam etti: