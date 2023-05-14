Umut Akyürek açtı ağzını yumdu gözünü "Kalasoğlu kalas buruna dikilen dudaklar benim gibi sülün vücutlu ve bebek yüzlü..."
Yerli Angelina Jolie olarak anılıyordu bakın estetiklerle ne hale geldi... Türkiye'nin sevilen isimlerinden biri olan Türk Sanat Müziği sanatçılarından biri olan 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Umut Akyürek'e, yerli Angelina Jolie deniyordu. Masmavi gözleri, edalı bakışlarıyla herkesi kendisine hayran bırak Umut Akyürek son dönemde estetik haberleriyle sık sık gündeme geliyor. Akyürek, bu haberlere ateş püskürdü. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bakın neler dedi neler.
14.05.2023 07:49 - Son Güncelleme: 14.05.2023 07:50
Yerli Angelina Jolie olarak anılan Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırınca değişimi hayranlarını ikiye bölmüştü.