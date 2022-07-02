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Haberler Magazin Umu Evirgen bombayı patlattı! Serenay Sarıkaya ile sonunda aşkını ilan etti! İşte “Arkadaşız” diyen çiftin sarmaş dolaş ilk karesi...

Umu Evirgen bombayı patlattı! Serenay Sarıkaya ile sonunda aşkını ilan etti! İşte “Arkadaşız” diyen çiftin sarmaş dolaş ilk karesi...

Umu Evirgen bombayı patlattı! Tuba Büyüküstün ile ayrıldıktan sonra Melisa Şenolsun'la yeni bir aşka yelken açan Umut Evirgen'in bu ilişkisi de hüsranla sonuçlanmıştı. Ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla sık sık magazin gündeminde yer alan Evirgen'in son olarak adı Serenay Sarıkaya ile anılmıştı. Birlikte görüntülenen ikili, her seferinde arkadaş olduklarını söyleyerek aşk iddialarını yalanlamıştı. Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya'nın doğum gününde bombayı patlattı. Evirgen, kural bozarak sevgilisi ile verdiği sarmaş dolaş bir pozu sosyal medya hesabında yayınlayarak aşkını dosta düşmana duyurdu. İşte aşkın ilk karesi...

02.07.2022 01:44 - Son Güncelleme: 02.07.2022 01:44
Umu Evirgen bombayı patlattı! Serenay Sarıkaya ile sonunda aşkını ilan etti! İşte “Arkadaşız” diyen çiftin sarmaş dolaş ilk karesi...

Ünlü işletmeci Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün ile yollarını ayırdıktan sonra gönlünü bir başka oyuncu güzele kaptırmıştı. Evirgen, Melisa Şenolsun'la yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Umu Evirgen bombayı patlattı! Serenay Sarıkaya ile sonunda aşkını ilan etti! İşte “Arkadaşız” diyen çiftin sarmaş dolaş ilk karesi...

Şenolsun'la da ilişkisini sonlandıran Umut Evirgen'in kısa bir süre sonra adı Serenay Sarıkaya ile anılmaya başlanmıştı.

Umu Evirgen bombayı patlattı! Serenay Sarıkaya ile sonunda aşkını ilan etti! İşte “Arkadaşız” diyen çiftin sarmaş dolaş ilk karesi...

İkili bu iddiaları yalanlamış ancak birlikte Mikanos'ta eğlenirken görüntülenmişti.

Umu Evirgen bombayı patlattı! Serenay Sarıkaya ile sonunda aşkını ilan etti! İşte “Arkadaşız” diyen çiftin sarmaş dolaş ilk karesi...

Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya'nın doğum gününde bombayı patlattı.

Umu Evirgen bombayı patlattı! Serenay Sarıkaya ile sonunda aşkını ilan etti! İşte “Arkadaşız” diyen çiftin sarmaş dolaş ilk karesi...

Evirgen, kural bozarak sevgilisi ile verdiği sarmaş dolaş bir pozu sosyal medya hesabında yayınlayarak aşkını dosta düşmana duyurdu.

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