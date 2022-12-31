Vav TV İzle
Haberler Magazin Ümit Besen’in sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı işte Ümit Besen’in güzel eşi Emel gençleri cebinden çıkarır

Ümit Besen’in sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı işte Ümit Besen’in güzel eşi Emel gençleri cebinden çıkarır

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu programın bu akşamki konuklarından biri de Ümit Besen. 'Nikah Masası' parçası ile hafızalara kazınan ünlü sanatçı Ümit Besen, programa konuk olacağının ardından gündeme geldi. İnternet kullanıcıları, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden sanatçının eşini merak edip araştırmaya başladı. Besen'in eşini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar&hellip;

31.12.2022 16:09 - Son Güncelleme: 31.12.2022 16:09
Ümit Besen’in sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı işte Ümit Besen’in güzel eşi Emel gençleri cebinden çıkarır

Başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Ümit Besen'in eşi merak konusu oldu. Ümit Besen'in eşi merak eden internet kullanıcıları "Ümit Besen'in eşi kim" sorusunu aratmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ümit Besen’in sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı işte Ümit Besen’in güzel eşi Emel gençleri cebinden çıkarır

Ünlü sanatçının eşini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta Ümit Besen olmak üzere ünlü isimler ile eşleri ve sevgilileri…

Ümit Besen’in sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı işte Ümit Besen’in güzel eşi Emel gençleri cebinden çıkarır

ÖZGE ÖZDER

Ümit Besen’in sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı işte Ümit Besen’in güzel eşi Emel gençleri cebinden çıkarır

ÖZGE ÖZDER VE EŞİ SİNAN GÜLERYÜZ

Ümit Besen’in sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı işte Ümit Besen’in güzel eşi Emel gençleri cebinden çıkarır

SENAN KARA

SON DAKİKA