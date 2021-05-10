Ümit Besen’in sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı işte Ümit Besen’in güzel eşi Emel...

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu programın bu akşamki konuklarından biri de Ümit Besen. 'Nikah Masası' parçası ile hafızalara kazınan ünlü sanatçı Ümit Besen, programa konuk olacağının ardından gündeme geldi. İnternet kullanıcıları, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden sanatçının eşini merak edip araştırmaya başladı. Besen'in eşini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar…

10.05.2021 23:06 - Son Güncelleme: 10.05.2021 23:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





