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Ülkü Hilal Çiftçi ile babası Ünal Çiftçi arasındaki soruşturmada karar: Savcılıktan iki dosyaya takipsizlik

17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi ile babası Ünal Çiftçi arasındaki hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Ünal Çiftçi, 18 yaşından küçük kızının kendi onayı olmadan projelerde çalıştırıldığını öne sürdü. Ve 27 yaşındaki bir oyuncuyla ilişki yaşadığı yönündeki iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Menajerlik şirketinin Ünal Çiftçi hakkında yaptığı "iftira" şikayetinde de takipsizlik kararı çıktı.

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Ünlü Dizinin Genç Yıldızı ve Baba Arasındaki Hukuki Süreç Sonuçlandı

"Yeraltı" dizisinde rol alan ve uzun yıllardır oyunculuk yapan 17 yaşındaki Ülkü Hilal Çiftçi ile babası Ünal Çiftçi arasındaki hukuki süreçte karar çıktı. Ünal Çiftçi, kızının 18 yaşından küçük olmasına rağmen kendi onayı olmadan projelerde çalıştırıldığını öne sürmüş, ayrıca 27 yaşındaki bir oyuncuyla duygusal ilişki yaşadığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Ülkü Hilal Çiftçi: ’Ailem Olmadan Projelerde Yer Almıyorum’

"12 YILDIR OYUNCULUK YAPIYORUM"

Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Ülkü Hilal Çiftçi, babasının iddialarını kabul etmedi. Yaklaşık 12 yıldır oyunculuk yaptığını belirten Çiftçi, projelerde anne ve babasının muvafakati olmadan yapım şirketlerinin süreci ilerletmediğini söyledi.

Genç Oyuncudan İddialara Sert Yanıt: ’Mobbing Yok, Belgeler Var’

Genç oyuncu ifadesinde, "12 yıldır oyunculuk yapmaktayım. Yer aldığım projelerde anne ve babamın muvafakati olmadan yapım şirketi ilerlemiyor. Anne ve babamın çalışmama dair muvafakati vardır. Buna dair belge de vardır. Annem ve babam boşanma aşamasında olduğundan dolayı babam bu şikayeti yapmıştır. İş yerinde herhangi bir kötü muamele veya mobbinge maruz kalmıyorum" dedi.

Ülkü Hilal Çiftçi: ’Projelerimde Müstehcenlik Yoktur’

"PROJELERİMDE MÜSTEHCENLİK YOKTUR"

Çiftçi ayrıca rol aldığı yapımlarda müstehcenlik içeren herhangi bir sahnesinin bulunmadığını ve çalışmalarını kendi isteğiyle sürdürdüğünü ifade etti.

Ülkü Hilal Çiftçi: ’Babamın İddiaları Asılsız’

"BABAMIN İDDİA ETTİĞİ GİBİ BİR İLİŞKİM YOK"

Babasının özel hayatına ilişkin iddiasını da reddeden Ülkü Hilal Çiftçi, söz konusu kişinin oyuncu Hakan Çelebi olduğunu belirtti. Çiftçi, "Babamın iddia ettiği gibi bir duygusal ilişkim yoktur. Bahsettiği kişi Hakan Çelebi'dir ve benim yakın arkadaşımdır. Hatta kendisini babam da tanımaktadır" ifadelerini kullandı.

Boşanma Süreci İddiaları Alevlendirdi: Genç Oyuncu Konuştu

Genç oyuncu, annesi ile babasının boşanma sürecine de dikkat çekerek, Hakan Çelebi'nin avukat arkadaşlarını annesine tavsiye etmesinin ardından babasının bu duruma tepki gösterdiğini ve ihbarın bu nedenle yapılmış olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Savcılık Kararını Verdi: Ceza Soruşturması Açılmayacak

SAVCILIK KARARINI VERDİ

Sabah'ın haberine göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında alınan ifadeleri ve dosyadaki mevcut delilleri değerlendirdi. Savcılık, ceza soruşturması açılmasını gerektirecek yeterli delil bulunmadığı kanaatine vararak kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Savcılıktan Açıklama: İddialar İş Hukuku Kapsamında Değerlendirilmeli

Kararda ayrıca, reşit olmayan bir kişinin aile izni veya muvafakatname olmadan çalıştırıldığı yönündeki iddianın iş hukuku kapsamında ve özel hukuk hükümlerine göre değerlendirilmesi gereken bir konu olduğu belirtildi. Başsavcılık, dosyada ceza soruşturması kapsamında takip edilmesini gerektiren bir suç veya suç unsurunun bulunmadığını kaydetti.

Menajerlik Şirketinden Baba Çiftçi’ye ’İftira’ Suçlaması

MENAJERLİK ŞİRKETİNİN ŞİKAYETİNDE DE KARAR ÇIKTI

Ünal Çiftçi'nin yaptığı ihbarın ardından Ülkü Hilal Çiftçi'nin menajerlik şirketi de baba Çiftçi hakkında "iftira" suçlamasıyla şikayette bulunmuştu. Şikayet dilekçesinde, Ünal Çiftçi'nin kızının kendi izni olmadan oyunculuk yaptığı yönünde gerçeğe aykırı iddialarda bulunduğu, bu iddiaların şirketin ticari itibarını zedelediği ve iftira niteliğinde olduğu ileri sürülmüştü.

Takipsizlik Kararı: Çiftçi Ailesinin Soruşturması Sonuçlandı

Savcılık bu dosyada da suçun yasal unsurlarının oluşmadığı değerlendirmesinde bulunarak Ünal Çiftçi hakkında takipsizlik kararı verdi. Böylece tarafların karşılıklı iddiaları üzerine yürütülen iki ayrı soruşturma da kovuşturmaya yer olmadığı kararlarıyla sonuçlandı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin