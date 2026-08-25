Ülkü Hilal Çiftçi ile babası Ünal Çiftçi arasındaki soruşturmada karar: Savcılıktan iki dosyaya takipsizlik
17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi ile babası Ünal Çiftçi arasındaki hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Ünal Çiftçi, 18 yaşından küçük kızının kendi onayı olmadan projelerde çalıştırıldığını öne sürdü. Ve 27 yaşındaki bir oyuncuyla ilişki yaşadığı yönündeki iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Menajerlik şirketinin Ünal Çiftçi hakkında yaptığı "iftira" şikayetinde de takipsizlik kararı çıktı.
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