Ülkü Hilal Çiftçi ile babası Ünal Çiftçi arasındaki soruşturmada karar: Savcılıktan iki dosyaya takipsizlik

Genç oyuncu ifadesinde, "12 yıldır oyunculuk yapmaktayım. Yer aldığım projelerde anne ve babamın muvafakati olmadan yapım şirketi ilerlemiyor. Anne ve babamın çalışmama dair muvafakati vardır. Buna dair belge de vardır. Annem ve babam boşanma aşamasında olduğundan dolayı babam bu şikayeti yapmıştır. İş yerinde herhangi bir kötü muamele veya mobbinge maruz kalmıyorum" dedi.