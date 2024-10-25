Ülkü Hilal Çiftçi ilginç takıntısını ilk kez açıkladı! Bakın İnci Taneleri setinde başına neler gelmiş

O kadar heyecanlıyım ki… Arkadaşlarıma, "Cuma günü yayına giriyor. Okuldan çıktıktan sonra hemen izlemeye gidiyoruz" dedim. Her ne kadar ben önceden izleyecek olsam bile insanların tepkilerini çok merak ediyorum çünkü benim için yeri çok ayrı olan bir film. Bülent (Emin Yarar) ağabey ve Yetkin (Dikinciler) ağabey ile çalışmak olsun, filmin konusu ve senaryosu olsun, beni çok mutlu eden ve çok heyecanlandıran bir film. O yüzden izlemek ve şarkıları duymak için çok heyecanlıyım.

-Senaryoyu ilk okuduğunda ne hissettin, hangi hisle "Ben bu işin içinde olmalıyım" dedin?

Senaryoyu ilk okuduğumda senaryonun sıcaklığı, tatlılığı ve güzelliği beni cezbetmişti. Daha sonra birlikte oynayacağım karakterlerin Yetkin (Dikinciler) ağabey ve Bülent (Emin Yarar) ağabey olduğunu öğrendim. Onlar da bildiğiniz gibi yaklaşık 20 senedir aynı tiyatroda rol alıyorlar ve çok harika bir şey. O yüzden onları duyunca o kadar heyecanlandım ki; çünkü onlardan öğrenebileceğim şeyler, onlarla paylaşacağım şeyler, edeceğim sohbetler ayrı bir değer olacaktı benim için. Bir de oynadığım Zeynep karakteri çok tatlı bir kız ve benim gibi sanata çok eğilimli; şarkı söylüyor, ukulele çalıyor. Ben de aynı zamanda şarkı söylemeyi çok seviyorum; cover yapıyorum ve normal hayatımda da ukulele çalmayı biliyorum. Filmin ilk baştaki provalarında ukulele provası olduğunu söylediler, "Ben zaten biliyorum" dedim. Çok güzeldi, o yüzden çok zorlanmadım. Genel olarak çok güzel geçti