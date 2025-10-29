Uğurcan Çakır’ın eşiyle AVM'de tanışma hikayesi! "Futbolcudan eş olmaz..."

Geçtiğimiz aylarda bir YouTube programına konuk olan Kübra Çakır, ünlü kaleci Uğurcan Çakır ile tanışmalarından evliliklerine uzanan aşk yolculuğunu tüm içtenliğiyle aktardı.
BİR AVM'DE KARŞILAŞTILAR
Kübra Çakır'ın anlattığına göre ikilinin yolu 2015 yılında Trabzon'da bir alışveriş merkezinde kesişiyor. İsviçre'de yaşayan Kübra, o dönem Gümüşhane'deki babaannesini ziyaret etmeye gelmişti. Babasıyla buluşmadan önce uğradığı AVM'de, Uğurcan onu ilk kez görüyor.
Uğurcan tam yanına gidip konuşmaya hazırlanırken Kübra'nın babası ve erkek kardeşinin yanına gelmesiyle plan suya düşüyor. Ancak pes etmeyen yıldız kaleci, kısa süre sonra Kübra'nın sosyal medya paylaşımları üzerinden izini sürüp iletişim kurmayı başarıyor.
Kübra Çakır o anı şöyle anlatıyor:
"Uğurcan'ı ilk buluşmada gördüğümde içimde tarif edemediğim bir his oluştu. İlk görüşte aşık oldum diyebilirim."
Ancak bu aşk yolu kolay ilerlemiyor. Futbol kariyerinin yoğun temposu, kamplar ve ülkeler arası mesafeler nedeniyle tam dört yıl süren bir uzak mesafe ilişkisi yaşanıyor. Mesafeye rağmen iletişimleri hiç kopmuyor.
AİLE ENGELİ: "FUTBOLCUDAN EŞ OLMAZ"
Her büyük aşk gibi onlarınki de başta bir sınavdan geçiyor. Kübra'nın babası futbolculara karşı önyargılıydı:
"Babam futbolcudan eş olmaz diyerek ilişkiye mesafeli yaklaştı."
Ancak Uğurcan'ın ciddi, kararlı tavrı bu önyargıyı yıkıyor. İsviçre'ye giderek aileyle tanışıyor ve güveni kazanıyor.
EVDE FARKLI BİR UĞURCAN
Saha içinde mücadelesiyle tanınan Uğurcan Çakır, evde çok daha farklı bir karakter çiziyor. Kübra bunu şu sözlerle aktarıyor:
"Maç kaybettiklerinde kendini oyun odasına kapatır, sabaha kadar uyumaz. Ama çocuklar yanındaysa negatif hiçbir enerji yansıtmaz."
Ailesini her şeyin önüne koyan, duygularını kontrol altında tutan bir baba…
TESADÜFLERLE BAŞLAYAN MASAL MUTLU BİR AİLEYE DÖNÜŞTÜ
Bir AVM'de başlayan rastlantı, sabırla büyüyen bir ilişki, aileyi kazanan kararlı bir adam ve nihayetinde gururla taşınan bir evlilik… Kübra ve Uğurcan Çakır çifti, futbol dünyasında gerçek aşkın hala mümkün olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.
UĞURCAN ÇAKIR KİMDİR? KARİYERİ VE BAŞARILARI
Galatasaray'ın kadrosuna dahil ettiği milli kaleci Uğurcan Çakır, kariyeri ve başarılarıyla yeniden gündemde. 5 Nisan 1996'da Antalya'da dünyaya gelen başarılı file bekçisi, kaleci mevkiinde görev yapıyor.
Uğurcan Çakır, futbola İstanbul'da Çekmeköyspor altyapısında başladı. Ardından 1461 Trabzon altyapısına transfer oldu. 2012 yılında Trabzonspor altyapısına katılan genç kaleci, 2014'te bordo-mavili kulüple profesyonel sözleşme imzaladı.
Trabzonspor formasıyla sergilediği yükselen performans sonrası A Milli Takım'a kadar yükselen Çakır, uzun süredir Türkiye'nin en önemli kalecileri arasında gösteriliyor.
Uğurcan Çakır, Trabzonspor ile 2021-2022 sezonunda Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Bu başarı kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri oldu.
Başarılı kaleci, 2025 yılında Galatasaray'a büyük bir bonservis bedeli ile transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Instagram