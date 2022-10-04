Uğur Pektaş ile 3 yıl evli kalan Gamze Özçelik'in en mutlu günü! Sosyal medyadan fotoğraf paylaşarak duyurdu: "Kardeşimle en özel..."
Uğur Pektaş ile 3 yıl evli kalan Gamze Özçelik'in en mutlu günü! Sosyal medyadan fotoğraf paylaşarak duyurdu. Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan ikiliden Gamze Özçelik Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Ekranlardan elini eteğini çekerek kendisini hayır işleri yapmaya adayan ve binlerce insanın umuduna ışık olan Gamze Özçelik, "Kardeşimle en mutlu gününde" notuyla fotoğraf paylaştı O kare kısa sürede gündem oldu.
"KARDEŞİMLE EN ÖZEL GÜNÜNDE"
Uğur Pektaş ile 3 yıl evli kalan Gamze Özçelik'in en mutlu günü! Sosyal medyadan fotoğraf paylaşarak duyurdu.
Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan ikili bambaşka hayatlar kurdu, ekranlardan elini eteğini çekti.
Evlatlarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden ikili 12 yaşındaki oğulları Murathan Pektaş ile sık sık sosyal medyada gündeme geliyor. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın sır gibi sakladığı oğlu Murathan'ı görenler, "Annesinin kopyası" , "Ne kadar çok anneye benziyor" , "Annesinin hık demiş burnundan düşmüş" yorumları yapıyor.
Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen ünlü oyuncu Gamze Özçelik Instagram hesabında yaptığı paylaşımla müjdeli haberi duyurdu.