RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Uğur Aslan bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan’ın memleketi...

Uğur Aslan bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan’ın memleketi...

Uğur Aslan bakın aslen nereliymiş! Başrolünü Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun üstlendiği Yargı dizisinde Eren Komiser karakterini canlandıran Uğur Aslan, oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de büyük beğeni topladı. Şimdilerde Afara adlı eğlence programının sunuculuğunu üstlenen ünlü oyuncunun hayatı ise merak konusu oldu. Senaryo yazarı ve yapımcı Sema Ergenekon ile mutlu bir evlilik sürdüren 50 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Uğur Aslan aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Uğur Aslan'ın memleketi...

29.04.2022 23:17 - Son Güncelleme: 29.04.2022 23:17
Uğur Aslan bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan’ın memleketi...

Yargı dizisinde Eren Komiser karakterini canlandıran Uğur Aslan, oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de büyük beğeni topladı.

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Uğur Aslan bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan’ın memleketi...

Şimdilerde Afara adlı eğlence programının sunuculuğunu üstlenen ünlü oyuncunun hayatı ise merak konusu oldu.

Uğur Aslan bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan’ın memleketi...

22 yıldır senarist Sema Ergenekon ile evli olan ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Uğur Aslan aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.

Uğur Aslan bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan’ın memleketi...

İşte başta Uğur Aslan olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Uğur Aslan bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan’ın memleketi...

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

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