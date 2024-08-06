Uğur Arslan’ın eşi bakın kim çıktı! Gören inanamadı: “Çok yakışıyorsunuz” Songül Karlı’yı bırakıp Seda Sayan’la devam etmişti...

Evleneceksen Gel programıyla hafızalara kazınan Uğur Arslan, bir dönem Songül Karlı ile partner olmuş ancak daha sonra yoluna Seda Sayan ile devam etmişti. Songül Karlı'nın o dönemki açıklamaları çok konuşulurken ikili, yıllar sonra tekrar bir araya geldi. Şimdilerde Songül Karlı ile partner olduğu yeni programıyla gündemde olan Uğur Arslan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü sunucunun özellikle eşi merak edildi. Arslan'ın iki çocuğunun annesini görenler ise "Çok yakışıyorsunuz" yorumunda bulundu.