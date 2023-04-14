Uğruna 12 yıllık evliliğini bitirdiği sevgilisiyle sokak ortasında el tutma kavgası! Güven Kıraç genç sevgilisiyle görüntülendi "Bırakma çeksinler"
Geçtiğimiz eylül ayında Asmalımescit'te genç aşkıyla el ele görüntülenen Güven Kıraç ardından dudak dudağa yakalanmıştı... Kıraç, uğruna 12 yıllık evliliğini bitirdiği sevgilisiyle bu kez Nişantaşı sokaklarında el ele görüntülendi. İkili kameraları karşılarında görünce bir an panikledi. Kıraç'ın sevgilisi Merve Topugil, Kıraç'ın elini bıraktı. Güven Kıraç ise bu harekete isyan edince çift arasında ufak bir tartışma çıktı. İşte detaylar.
14.04.2023 11:25 - Son Güncelleme: 14.04.2023 12:30
İddiaya göre Güven Kıraç, geçen ay 12 yıllık eşi Başak Kıraç'ı kendisinden oldukça genç bir kadınla aldatmış, ihanetin ardından çift ayrılık kararı almıştı.
YAĞMURLU HAVADA ROMANTİK ANLAR
Güven Kıraç, 12 yıllık evliliğinin bitmesine neden olduğu konuşulan Mervenur Topugil ile önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
"BİZİ ÇEKİYORLAR"
Genç kadın, "Bizi çekiyorlar" diye kendisini uyaran Güven Kıraç'ın hemen elini bıraktı. Bu sırada ikili arasında kısa süreli tartışma yaşandı.