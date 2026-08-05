İpek Filiz Yazıcı yeni aşkını ilan etti! Eski eşi Ufuk Beydemir'den sert yorum geldi

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile antrenör ve içerik üreticisi İhsan Taha Torğut, sosyal medya hesaplarından birlikte verdikleri fitness pozlarını paylaşarak birlikteliklerini resmen ilan etti. Çiftin kaslarını sergiledikleri ve kısa sürede gündem olan bu karelerinin ardından, Yazıcı'nın eski eşi şarkıcı Ufuk Beydemir'den beklenmedik bir hamle geldi. Beydemir, sosyal medyada "Eski sevgilinin yeni sevgilisi çok yakışıklıdır" notuyla yayınlanan bir videonun altına dikkat çeken bir yorum bıraktı.