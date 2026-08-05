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İpek Filiz Yazıcı yeni aşkını ilan etti! Eski eşi Ufuk Beydemir'den sert yorum geldi

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve antrenör İhsan Taha Torğut, sosyal medyada paylaştıkları spor salonu pozlarıyla ilişkilerini ilan etti. Çiftin ilan-ı aşkından saatler sonra Yazıcı'nın eski eşi Ufuk Beydemir'den sert bir yorum geldi.

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İpek Filiz Yazıcı ve İhsan Taha Torğut’tan Fitness Aşkı

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile antrenör ve içerik üreticisi İhsan Taha Torğut, sosyal medya hesaplarından birlikte verdikleri fitness pozlarını paylaşarak birlikteliklerini resmen ilan etti. Çiftin kaslarını sergiledikleri ve kısa sürede gündem olan bu karelerinin ardından, Yazıcı'nın eski eşi şarkıcı Ufuk Beydemir'den beklenmedik bir hamle geldi. Beydemir, sosyal medyada "Eski sevgilinin yeni sevgilisi çok yakışıklıdır" notuyla yayınlanan bir videonun altına dikkat çeken bir yorum bıraktı.

Ufuk Beydemir’den Eski Eşine Gönderme!

"ATTAN İNİP EŞEĞE BİNEN EX" İFADESİ GÜNDEM OLDU

Bir içerik üreticisi tarafından yayınlanan videonun altına yorum yazan Ufuk Beydemir, "Attan inip eşeğe binen ex için de bi' video gelir mi kralım?" ifadelerini kullandı.

Eski Eşten Gelen Yorum, Aşk İlanını Gölgeledi

Paylaşımın, İpek Filiz Yazıcı ile İhsan Taha Torğut'un aşk ilanından yalnızca birkaç saat sonra gelmesi dikkat çekti.

Sosyal Medya, Beydemir’in Yorumuyla Çalkalandı

Bu sözler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar yorumu doğrudan eski eşinin yeni ilişkisine gönderme olarak değerlendirdi. Söz konusu çıkış üzerine İpek Filiz Yazıcı cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı’nın Aşk Hikayesi

2021'DE BAŞLAYAN AŞK 2025'TE SONA ERDİ

'Ay Tenli Kadın', 'Sevda Gibi' ve 'Hadi Gel Gezelim' şarkılarıyla tanınan şarkıcı Ufuk Beydemir ile 'Elimi Bırakma', 'Yeni Hayat', 'Aşk 101' ve 'UFO' gibi yapımlarda rol alan oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın birlikteliği 2021 yılında başlamıştı. Çift, yaklaşık bir yıllık birlikteliğin ardından 2022 yılının ekim ayında sade bir törenle evlenmişti.

İpek Filiz Yazıcı’dan Sessiz Boşanma ve Yeni Başlangıç

İpek Filiz Yazıcı 21 yaşındayken gerçekleşen bu evlilik, 2025 yılının ilk aylarında sessiz sedasız noktalandı. Boşanmanın ardından yeni saç stili, dövmeleri ve seyahatleriyle dikkat çeken Yazıcı, bir süredir birlikte olduğu antrenör İhsan Taha Torğut ile ilişkisini paylaşılan son fotoğraflarla duyurmuş oldu.

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir: Ayrılık Detayları

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İpek Filiz Yazıcı yeni ilişkisini nasıl ilan etti?

İpek Filiz Yazıcı, spor ve sağlıklı yaşam antrenörü olan sevgilisi İhsan Taha Torğut ile spor salonunda çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak ilişkisini duyurmuştur.

Ufuk Beydemir'in yaptığı yorum neydi?

Ufuk Beydemir, "Eski sevgilinin yeni sevgilisi çok yakışıklıdır" notlu bir videonun altına "Attan inip eşeğe binen ex için de bi' video gelir mi kralım?" şeklinde yorum yazmıştır.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir ne zaman boşandı?

2022 yılının ekim ayında evlenen çift, 2025 yılının ilk aylarında evliliklerini sonlandırmıştır.

Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.

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