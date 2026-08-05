İpek Filiz Yazıcı yeni aşkını ilan etti! Eski eşi Ufuk Beydemir'den sert yorum geldi

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İpek Filiz Yazıcı yeni ilişkisini nasıl ilan etti?
İpek Filiz Yazıcı, spor ve sağlıklı yaşam antrenörü olan sevgilisi İhsan Taha Torğut ile spor salonunda çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak ilişkisini duyurmuştur.
Ufuk Beydemir'in yaptığı yorum neydi?
Ufuk Beydemir, "Eski sevgilinin yeni sevgilisi çok yakışıklıdır" notlu bir videonun altına "Attan inip eşeğe binen ex için de bi' video gelir mi kralım?" şeklinde yorum yazmıştır.
İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir ne zaman boşandı?
2022 yılının ekim ayında evlenen çift, 2025 yılının ilk aylarında evliliklerini sonlandırmıştır.
Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.