Uçtu uçtu Yağmur uçtu! Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu 233 metreden aşağı atladı gözünü bile kırpmadı
Sarp, Sare ve Saran isminde üç çocuğu olan eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu adeta kendisine hayran bırakıyor. 3 çocuk annesi Sarıoğlu'nun pilot olduğunu bilmeyen yok. Aynı zamanda sosyal medyayı aktif kullanan ve güzelliğiyle de hayran bırak Yağmur Sarıoğlu çıtayı yükseltti. Üç çocuk annesi pilot, Macau Kulesi'nden bungee jumping yaptı ve kendini 233 metreden aşağı attı.
26.06.2023 13:07 - Son Güncelleme: 26.06.2023 13:07
Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, ekstrem sporlara olan merakıyla biliniyor.