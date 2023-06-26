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Haberler Magazin Uçtu uçtu Yağmur uçtu! Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu 233 metreden aşağı atladı gözünü bile kırpmadı

Uçtu uçtu Yağmur uçtu! Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu 233 metreden aşağı atladı gözünü bile kırpmadı

Sarp, Sare ve Saran isminde üç çocuğu olan eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu adeta kendisine hayran bırakıyor. 3 çocuk annesi Sarıoğlu'nun pilot olduğunu bilmeyen yok. Aynı zamanda sosyal medyayı aktif kullanan ve güzelliğiyle de hayran bırak Yağmur Sarıoğlu çıtayı yükseltti. Üç çocuk annesi pilot, Macau Kulesi'nden bungee jumping yaptı ve kendini 233 metreden aşağı attı.

26.06.2023 13:07 - Son Güncelleme: 26.06.2023 13:07
Uçtu uçtu Yağmur uçtu! Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu 233 metreden aşağı atladı gözünü bile kırpmadı

Eski Galatasaraylı futbolcu ve takım kaptını Sabri Sarıoğlu, nam-ı diğer "Sabri Reyiz", 2010 yılında hayatını Yağmur Sarıoğlu ile birleştirdi.

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Uçtu uçtu Yağmur uçtu! Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu 233 metreden aşağı atladı gözünü bile kırpmadı

Şimdilerde Genç Milli Takın antrenörlüğü yapan Sabri Sarıoğlu, evlilik hayatıyla da dikkat çekiyor.

Uçtu uçtu Yağmur uçtu! Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu 233 metreden aşağı atladı gözünü bile kırpmadı

Sarıoğlu çiftinin büyük oğulları Sarp 2011'de, kızları Sare 2018'de, küçük oğulları Saran ise 2020'de dünyaya geldi.

Uçtu uçtu Yağmur uçtu! Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu 233 metreden aşağı atladı gözünü bile kırpmadı

3 çocuk annesi Yağmur Sarıoğlu ise kariyer noktasında eşi kadar popüler.

Uçtu uçtu Yağmur uçtu! Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu 233 metreden aşağı atladı gözünü bile kırpmadı

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, ekstrem sporlara olan merakıyla biliniyor.

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