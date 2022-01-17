Üç Kuruş’un Şesu’su Uğur Yıldıran’ın Hadise gerçeği akıl alır gibi değil! Gören ’bu ikili ne alaka’ diyor ama işin aslı bambaşka

Şimdilerde Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade ve Ekin Koç gibi sevilen isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinde rol alan oyuncu hakkındaki Hadise gerçeği ise herkesi şoke etti. İşte başta Uğur Yıldıran olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...