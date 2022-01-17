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Haberler Magazin Üç Kuruş’un Şesu’su Uğur Yıldıran'ın Hadise gerçeği akıl alır gibi değil! Gören 'bu ikili ne alaka' diyor ama işin aslı bambaşka

Üç Kuruş’un Şesu’su Uğur Yıldıran'ın Hadise gerçeği akıl alır gibi değil! Gören 'bu ikili ne alaka' diyor ama işin aslı bambaşka

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Filinta dizisi ile yaşayan Uğur Yıldıran, Çukur'da canlandırdığı Kemal karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Şimdilerde Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade ve Ekin Koç gibi sevilen isimlerin yer aldığı Üç Kuruş ile ekranlarda boy gösteren oyuncunun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, hakkındaki Hadise gerçeğini görünce şaştı kaldı. İşte sosyal medyayı sallayan o flaş detay.

17.01.2022 13:01 - Son Güncelleme: 17.01.2022 13:55
Üç Kuruş’un Şesu’su Uğur Yıldıran’ın Hadise gerçeği akıl alır gibi değil! Gören ’bu ikili ne alaka’ diyor ama işin aslı bambaşka

Çukur dizisinde gösterdiği performansla adını geniş kitlelere duyuran Uğur Yıldıran hakkında araştırma yapanlar bu gerçeği görünce şaştı kaldı.

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Üç Kuruş’un Şesu’su Uğur Yıldıran’ın Hadise gerçeği akıl alır gibi değil! Gören ’bu ikili ne alaka’ diyor ama işin aslı bambaşka

26 Temmuz 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Uğur Yıldıran, eğitimini Gazi Üniversitesi Spor Akademisi Jimnastik Bölümü'nde tamamladı. Uğur Yıldıray, ilk oyunculuk deneyimini ise 2015 yılında rol aldığı Filinta dizisi ile yaşadı.

Üç Kuruş’un Şesu’su Uğur Yıldıran’ın Hadise gerçeği akıl alır gibi değil! Gören ’bu ikili ne alaka’ diyor ama işin aslı bambaşka

Ünlü oyuncu, televizyon ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisindeki Kemal karakteriyle ise adını geniş kitlelere duyurdu.

Üç Kuruş’un Şesu’su Uğur Yıldıran’ın Hadise gerçeği akıl alır gibi değil! Gören ’bu ikili ne alaka’ diyor ama işin aslı bambaşka

Şimdilerde Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade ve Ekin Koç gibi sevilen isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinde rol alan oyuncu hakkındaki Hadise gerçeği ise herkesi şoke etti. İşte başta Uğur Yıldıran olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Üç Kuruş’un Şesu’su Uğur Yıldıran’ın Hadise gerçeği akıl alır gibi değil! Gören ’bu ikili ne alaka’ diyor ama işin aslı bambaşka

Çağatay Ulusoy

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