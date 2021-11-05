Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora’nın sevgilisi bakın kim çıktı! Attığı göbekle olay olan Aslıhan...

İlk olarak kariyerine 2017 yılında Seven Ne Yapmaz isimli dizi ile adım atmış, ardından ise Kalbimin Sultanı dizisinde oynamıştır. 2019 yılında rol aldığı Her Yerde Sen dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ile dikkat çekmiştir.

Aslıhan Malbora'nın sevgilisi merak ediliyor. İşte başta Aslıhan Malbora olmak üzere ünlülerin merak edilen sevgilileri.