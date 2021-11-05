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Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora'nın sevgilisi bakın kim çıktı! Attığı göbekle olay olan Aslıhan...

Üç Kuruş dizisi yayına girer girmez göbek attığı sahneyle bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu Aslıhan Malbora. Kartal'ın deli dolu, dik kafalı, enerjik, çekici, başına buyruk kız kardeşi Leyla'ya hayat veren Aslıhan Malbora'nın bir anda yıldızı parladı. Aslıhan Malbora hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şeylerden biri de sevgilisi olup olmadığı. Aslıhan Malbora'nın sevgilisiyle olan aşk pozları sosyal medyayı salladı. İşte başta Aslıhan Malbora olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

05.11.2021 09:06 - Son Güncelleme: 05.11.2021 09:08
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora’nın sevgilisi bakın kim çıktı! Attığı göbekle olay olan Aslıhan...

Üç Kuruş dizisindeki Leyla karakteri araştırılıyor. Yeni sezonda izleyicinin karşısına çıkan Üç Kuruş dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri arasında fark edilen Leyla'yı Aslıhan Malbora canlandırıyor.

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Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora’nın sevgilisi bakın kim çıktı! Attığı göbekle olay olan Aslıhan...

Aslıhan Malbora 26 yaşındadır. 27 Mart 1995 tarihinde Afyon´da doğmuştur. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini memleketi olan Afyon´da tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul´a gelip, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümünde okumuştur. Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. İlk olarak Akademi 35.5 Sanat Evi´nde eğitim almış, ardından ise oyunculuk yapmaya başlamıştır.

Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora’nın sevgilisi bakın kim çıktı! Attığı göbekle olay olan Aslıhan...

İlk olarak kariyerine 2017 yılında Seven Ne Yapmaz isimli dizi ile adım atmış, ardından ise Kalbimin Sultanı dizisinde oynamıştır. 2019 yılında rol aldığı Her Yerde Sen dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ile dikkat çekmiştir.

Aslıhan Malbora'nın sevgilisi merak ediliyor. İşte başta Aslıhan Malbora olmak üzere ünlülerin merak edilen sevgilileri.

Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora’nın sevgilisi bakın kim çıktı! Attığı göbekle olay olan Aslıhan...

ALİNA BOZ

Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora’nın sevgilisi bakın kim çıktı! Attığı göbekle olay olan Aslıhan...

ALİNA BOZ VE SEVGİLİSİ MİTHAT CAN ÖZER

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