Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora'nın sevgilisi bakın kim çıktı! Attığı göbekle olay olan Aslıhan...
Üç Kuruş dizisi yayına girer girmez göbek attığı sahneyle bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu Aslıhan Malbora. Kartal'ın deli dolu, dik kafalı, enerjik, çekici, başına buyruk kız kardeşi Leyla'ya hayat veren Aslıhan Malbora'nın bir anda yıldızı parladı. Aslıhan Malbora hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şeylerden biri de sevgilisi olup olmadığı. Aslıhan Malbora'nın sevgilisiyle olan aşk pozları sosyal medyayı salladı. İşte başta Aslıhan Malbora olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
Üç Kuruş dizisindeki Leyla karakteri araştırılıyor. Yeni sezonda izleyicinin karşısına çıkan Üç Kuruş dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri arasında fark edilen Leyla'yı Aslıhan Malbora canlandırıyor.
Aslıhan Malbora 26 yaşındadır. 27 Mart 1995 tarihinde Afyon´da doğmuştur. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini memleketi olan Afyon´da tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul´a gelip, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümünde okumuştur. Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. İlk olarak Akademi 35.5 Sanat Evi´nde eğitim almış, ardından ise oyunculuk yapmaya başlamıştır.
İlk olarak kariyerine 2017 yılında Seven Ne Yapmaz isimli dizi ile adım atmış, ardından ise Kalbimin Sultanı dizisinde oynamıştır. 2019 yılında rol aldığı Her Yerde Sen dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ile dikkat çekmiştir.
Aslıhan Malbora'nın sevgilisi merak ediliyor. İşte başta Aslıhan Malbora olmak üzere ünlülerin merak edilen sevgilileri.