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Haberler Magazin Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora değişimiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Estetik var mı yok mu derken yıllar önceki hali olay oldu

Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora değişimiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Estetik var mı yok mu derken yıllar önceki hali olay oldu

Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi! Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinde Leyla karakterini canlandıran Aslıhan Malbora'nın yıllar önceki hali sosyal medyaya damga vurdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği fotoğraflar görenleri şaşkına çevirirken Malboran'ın değişimi Instagram'ı ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Malbora'nın estetikli olduğunu savunurken bir kısmı değişiminin yaşıyla ilgili olduğunu söyledi. İşte Aslıhan Malbora'nın yıllar içindeki değişimi...

23.11.2021 00:43 - Son Güncelleme: 23.11.2021 00:43
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora değişimiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Estetik var mı yok mu derken yıllar önceki hali olay oldu

Üç Kuruş dizisinde Leyla karakterini canlandıran Aslıhan Malbora'nın yıllar önceki hali sosyal medyaya damga vurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora değişimiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Estetik var mı yok mu derken yıllar önceki hali olay oldu

Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi, görenleri şaşkına çevirirken sosyal medyayı da ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Malbora'nın estetikli olduğunu dile getirdi. Bir kısmı ise 'Yaş aldıkça yüzü oturmuş' yorumunda bulunarak oyuncunun estetik yaptırmadığını savundu.

Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora değişimiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Estetik var mı yok mu derken yıllar önceki hali olay oldu

İşte Aslıhan Malbora başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora değişimiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Estetik var mı yok mu derken yıllar önceki hali olay oldu

Yasemin Özilhan

Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora değişimiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Estetik var mı yok mu derken yıllar önceki hali olay oldu

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