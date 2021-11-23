Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora değişimiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Estetik var mı yok mu derken yıllar önceki hali olay oldu
Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi! Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinde Leyla karakterini canlandıran Aslıhan Malbora'nın yıllar önceki hali sosyal medyaya damga vurdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği fotoğraflar görenleri şaşkına çevirirken Malboran'ın değişimi Instagram'ı ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Malbora'nın estetikli olduğunu savunurken bir kısmı değişiminin yaşıyla ilgili olduğunu söyledi. İşte Aslıhan Malbora'nın yıllar içindeki değişimi...
23.11.2021 00:43
- Son Güncelleme: 23.11.2021 00:43
Üç Kuruş dizisinde Leyla karakterini canlandıran Aslıhan Malbora'nın yıllar önceki hali sosyal medyaya damga vurdu.