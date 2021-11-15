Üç Kuruş’un Kartal’ı Uraz Kaygılaroğlu bakın aslen nereli çıktı! Duyan gören şaştı kaldı işte Uraz Kaygılaroğlu’nun memleketi...

Sefirin Kızı dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, şimdilerde başrollerini Ekin Koç, Nesrin Cavadzade ve Diren Polatoğulları ile paylaştığı Üç Kuruş dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Performansıyla beğeni toplayan oyuncunun özel hayatı da dikkat çekiyor.