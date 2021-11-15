Üç Kuruş’un Kartal’ı Uraz Kaygılaroğlu bakın aslen nereli çıktı! Duyan gören şaştı kaldı işte Uraz Kaygılaroğlu’nun memleketi...
Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu bakın aslen nereli çıktı! Başrollerini Ekin Koç, Nesrin Cavadzade ve Diren Polatoğulları ile paylaştığı Üç Kuruş dizisinden Kartal karakterini canlandıran ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 34 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Uraz Kaygılaroğlu nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İstanbul doğumlu olan Kaygılaroğlu'nun aslen nereli olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nın memleketi...
15.11.2021 21:13
- Son Güncelleme: 15.11.2021 21:13
Sefirin Kızı dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, şimdilerde başrollerini Ekin Koç, Nesrin Cavadzade ve Diren Polatoğulları ile paylaştığı Üç Kuruş dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Performansıyla beğeni toplayan oyuncunun özel hayatı da dikkat çekiyor.
30 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncunun özellikle memleketi merak ediliyor. İnternet kullanıcıları, "Uraz Kaygılaroğlu aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratıyor. Kaygılaroğlu'nun aslen nereli olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.