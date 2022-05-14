Üç Kuruş'un Efe'si Ekin Koç'un sevgilisinin kim olduğu nihayet ortaya çıktı! Yengenin maşallahı var! Meğer Ekin Koç'un aşkı...
28 yaşındaki oyuncu Ekin Koç Üç Kuruş ile ekranlara bir döndü pir döndü. Son olarak Uyanış Büyük Selçuklu rol alan Ekin Koç, ABD'de yayınlanan Succession dizisinin 9.bölümünde bir iş insanının Kadir isimli danışmanını canlandırdı. Şimdilerde Üç Kuruş ile ekranlarda olan Ekin Koç sosyal medyayı da sallıyor. Ekin Koç hakkında en çok merak edilen şeylerden biri sevgilisinin kim olduğuydu. Bir sevgilisi olduğu biliniyordu ama o isim merak konusuydu. 9 aylık aşık nihayet birlikte poz verdi. İşte başta Ekin Koç olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
14.05.2022 12:45 - Son Güncelleme: 14.05.2022 12:45
Basın mensuplarının "Lunkova ile ilişkiniz nasıl gidiyor?" sorusunu yönelttiği Ekin Koç, "Gayet güzel. Her şey yolunda gördüğünüz gibi" cevabını verdi.