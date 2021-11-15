Üç Kuruş’un Efe’si Ekin Koç’un kardeşi yakışıklılığıyla abisini geride bıraktı! Kardeş değil ikiz gibi

Oyunculuk kariyeri boyunca rol aldığı dizi ve film projelerinde başarılı işlere imza atan Ekin Koç, oyunculuğu olduğu kadar duruşu, kişiliği ve yakışıklılığı kadar da herkesin ilgisini çekmeyi başardı. 21 Haziran 1992 tarihinde Antalya'nın Alanya ilçesinde dünyaya gelmiştir. Bankacı Annesi Şefika Koç , Turizmci Babası Vehbi Koç Antalya Manavgat İlçesi yerlisi olan bir ailedir.