Üç Kız Kardeş'te herkes kabus gibi çöken Rüçhan'ın eski eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Güldür Güldür'ün yıldızı Veda Yurtsever'in...
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş, sezona hayli iddialı bir giriş yaptı. İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizide öyle bir isim var ki, ekran başında diziyi izleyenlerin bile korkulu rüyası oldu. O isim tabi gibi Veda Yurtsever'in canlandırdığı Rüçhan. Dizide hayat verdiği 'Rüçhan' karakteriyle izleyiciye korku salan ünlü oyuncu Veda Yurtsever hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Meğer Veda Yurtsever'in eski eşi Güldür Güldür'ün yıldızıymış.
03.03.2022 15:26 - Son Güncelleme: 03.03.2022 15:26
İclal Aydın'ın romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi heyecanla beklenen ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında seyirciyle sonunda buluştu. 90'ların özlenen aile sıcaklığını izleyiciyle buluşturan dizi kısa sürede de çok sevildi.
Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı 'Rüçhan' karakteriyle seyirciyi öfkeden deliye döndüren başarılı oyuncu Veda Yurtsever, son döneminde adından en çok söz ettiren isimlerinden biri.
'Rüçhan' karakteriyle seyirciyi öfkeden deliye döndüren başarılı oyuncu Veda Yurtsever'in eski eşi bakın kimmiş. İşte başta Veda Yurtsever olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.