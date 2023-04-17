RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Üç Kız Kardeş'in Türkan’ı Özgü Kaya’nın karın kasları dikkat çekti! Kumsalda salına salına yürüdü yetmedi sere serpe uzanıp...

Üç Kız Kardeş'in Türkan’ı Özgü Kaya’nın karın kasları dikkat çekti! Kumsalda salına salına yürüdü yetmedi sere serpe uzanıp...

Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterini canlandıran Özgü Kaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Kumsalda salına salına yürüdüğü anları kayıt altına alarak takipçileriyle paylaşan Kaya, sere serpe uzanarak verdiği pozları da yayınlamayı ihmal etmedi. Art arda paylaşımlarda bulunan Kaya, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken binlerce yorum aldı. İşte Özgü Kaya'nın o paylaşımları...

takvim.com.tr
17.04.2023 09:42 - Son Güncelleme: 17.04.2023 09:51
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’nın karın kasları dikkat çekti! Kumsalda salına salına yürüdü yetmedi sere serpe uzanıp...

Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakteri ile izleyici karşısına çıkan Özgü Kaya, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu.

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’nın karın kasları dikkat çekti! Kumsalda salına salına yürüdü yetmedi sere serpe uzanıp...

Attığı her adımla adından söz ettiren Kaya, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’nın karın kasları dikkat çekti! Kumsalda salına salına yürüdü yetmedi sere serpe uzanıp...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram sayfasından yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’nın karın kasları dikkat çekti! Kumsalda salına salına yürüdü yetmedi sere serpe uzanıp...

Ünlü oyuncu, kumsalda salına salına yürüdüğü anları kayıt altına alarak takipçilerinin beğenisine sundu.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’nın karın kasları dikkat çekti! Kumsalda salına salına yürüdü yetmedi sere serpe uzanıp...

Art arda paylaşımda bulunan Kaya, sere serpe uzanarak verdiği pozları da yayınlamayı ihmal etmedi.

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