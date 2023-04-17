Üç Kız Kardeş'in Türkan’ı Özgü Kaya’nın karın kasları dikkat çekti! Kumsalda salına salına yürüdü yetmedi sere serpe uzanıp...
Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterini canlandıran Özgü Kaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Kumsalda salına salına yürüdüğü anları kayıt altına alarak takipçileriyle paylaşan Kaya, sere serpe uzanarak verdiği pozları da yayınlamayı ihmal etmedi. Art arda paylaşımlarda bulunan Kaya, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken binlerce yorum aldı. İşte Özgü Kaya'nın o paylaşımları...
17.04.2023 09:42 - Son Güncelleme: 17.04.2023 09:51
Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakteri ile izleyici karşısına çıkan Özgü Kaya, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu.