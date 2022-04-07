RAMAZAN İMSAKİYE
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Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın annesini gören hayran kaldı! Hangisi anne hangisi kız ayırt edilemedi

İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş, ilk bölümlerinden itibaren izleyici tarafından çok beğenişdi. Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan dizinin başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu yer alıyor. Dizide Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri. Kaya hakkında araştırma yapanlar annesi Ümmü Kaya'yı görünce gözlerine inanamadı. Annesi, kızına adeta taş çıkartıyor. İşte başta Özgü Kaya olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.

07.04.2022 09:09 - Son Güncelleme: 07.04.2022 09:11
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’nın annesini gören hayran kaldı! Hangisi anne hangisi kız ayırt edilemedi

Özgü Kaya, birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizide ''Türkan'' karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. 17 Haziran 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özgü Kaya, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı.

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’nın annesini gören hayran kaldı! Hangisi anne hangisi kız ayırt edilemedi

Özgü Kaya, ilk oyunculuk deneyimini 2017 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Adı Efsane'' dizisinde hayat verdiği Sibel Yılmaz karakteriyle yaşadı. Güzel oyuncu, daha sonra sırasıyla Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez isimli yapımlarda boy gösterdi.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’nın annesini gören hayran kaldı! Hangisi anne hangisi kız ayırt edilemedi

Şimdilerde Üç Kız Kardeş adlı dizide boy gösteren Özgü Kaya hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Anne Ümmü Kaya'nın genç görüntüsü, hangisi kız hangisi anne ayırt ettirmedi. İşte başta Özgü Kaya olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’nın annesini gören hayran kaldı! Hangisi anne hangisi kız ayırt edilemedi

Buse Varol

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’nın annesini gören hayran kaldı! Hangisi anne hangisi kız ayırt edilemedi

Buse Varol ve annesi

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