Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’nın annesini gören hayran kaldı! Hangisi anne hangisi kız ayırt edilemedi

Özgü Kaya, ilk oyunculuk deneyimini 2017 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Adı Efsane'' dizisinde hayat verdiği Sibel Yılmaz karakteriyle yaşadı. Güzel oyuncu, daha sonra sırasıyla Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez isimli yapımlarda boy gösterdi.