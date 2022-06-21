Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın annesi parmak ısırttı! Hangisi anne hangisi kız ayırt edilemedi Özgü'nün annesi...
İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş, ilk bölümlerinden itibaren izleyici tarafından çok beğenişdi. Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan dizinin başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu yer alıyor. Dizide Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri. Kaya hakkında araştırma yapanlar annesi Ümmü Kaya'yı görünce gözlerine inanamadı. Annesi, kızına adeta taş çıkartıyor. İşte başta Özgü Kaya olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.
21.06.2022 16:12 - Son Güncelleme: 21.06.2022 16:12
Özgü Kaya, ilk oyunculuk deneyimini 2017 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Adı Efsane'' dizisinde hayat verdiği Sibel Yılmaz karakteriyle yaşadı. Güzel oyuncu, daha sonra sırasıyla Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez isimli yapımlarda boy gösterdi.
Şimdilerde Üç Kız Kardeş adlı dizide boy gösteren Özgü Kaya hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Anne Ümmü Kaya'nın genç görüntüsü, hangisi kız hangisi anne ayırt ettirmedi. İşte başta Özgü Kaya olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.