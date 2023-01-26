Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya spor salonunda döktürdü! Kalça dansı yapan Özgü kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Herkes onu konuştu
Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Türkan karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Özgü Kaya, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, spor salonunda dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşım, Instagram'a damga vurdu. İşte Özgü Kaya'nın o paylaşımı...
26.01.2023 18:34 - Son Güncelleme: 26.01.2023 18:34
Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlayan Özgü Kaya ilk defa Adı Efsane dizisiyle seyirci karşısına çıktı.
Şimdilerde ise İclal Aydın'ın aynı isimli kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterini canlandıran oyuncu,