Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya kırmızı bikinisiyle plajı ateşe verdi! Sere serpe uzandı tüm gözler ondaydı

Tüm bunların ardından 33 yaşındaki Burak Serdar Şanal, önceki gece Etiler'de objektiflere yansımıştı. Eski sevgilisi Özgü Kaya gibi ihanet iddiaları hakkında konuşan Şanal, konuyla ilgili; "Böyle bir şey söz konusu dahi olamaz. Biz anlaşarak ayrılma kararı aldık" ifadelerini kullanmıştı.