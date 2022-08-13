Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya kırmızı bikinisiyle plajı ateşe verdi! Sere serpe uzandı tüm gözler ondaydı
İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş, ilk bölümlerinden itibaren izleyici tarafından çok beğenişdi. Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan dizinin başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu yer alıyor. Dizide Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri. Özgü Kaya yeni sezon öncesi Bodrum'da tatilinde tadını çıkarıyor.
2019 yılında 'Kimse Bilmez' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları kısa bir süre sonra aşk dönüşen Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal, sosyal medyada aşklarını ilan etmişti. Instagram hesaplarından sık sık romantik paylaşımlar yapan çiftten geçtiğimiz aylarda kötü haber gelmişti. İlişkileri evlilik yolunda ilerlediği konuşulan oyuncu çiftin, sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıkmıştı.
ÖZGÜ KAYA'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI
Özgü Kaya, ortaya atılan ihanet iddialarına cevap vermişti. Burak Serdar Şanal ile ayrılık kararı alan 26 yaşındaki güzel oyuncu, "Çok yorum yapmak istemiyorum. Saygı çerçevesinde ilişkimizi noktaladık. Bir daha ilişki olmaz. İhanet durumları yok. Karşılıklı anlaşarak, dostça bitirdik" açıklamasını yapmıştı.
Tüm bunların ardından 33 yaşındaki Burak Serdar Şanal, önceki gece Etiler'de objektiflere yansımıştı. Eski sevgilisi Özgü Kaya gibi ihanet iddiaları hakkında konuşan Şanal, konuyla ilgili; "Böyle bir şey söz konusu dahi olamaz. Biz anlaşarak ayrılma kararı aldık" ifadelerini kullanmıştı.