RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya göğüs dekolteli pozuyla ortalığı karıştırdı 'bu kız felaket' Gözlerden kalpler fışkırıyor

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya göğüs dekolteli pozuyla ortalığı karıştırdı 'bu kız felaket' Gözlerden kalpler fışkırıyor

İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş, ilk bölümlerinden itibaren izleyici tarafından çok beğenişdi. Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan dizinin başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu yer alıyor. Dizide Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri. Son olarak oldukça cesur bir pozunu paylaşan Özgü Kaya'ya binlerce beğeni ve yorum yağdı.

26.04.2022 09:11 - Son Güncelleme: 26.04.2022 09:11
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya göğüs dekolteli pozuyla ortalığı karıştırdı ’bu kız felaket’ Gözlerden kalpler fışkırıyor

Özgü Kaya, birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizide ''Türkan'' karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. 17 Haziran 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özgü Kaya, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı.

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya göğüs dekolteli pozuyla ortalığı karıştırdı ’bu kız felaket’ Gözlerden kalpler fışkırıyor

Özgü Kaya Üç Kız Kardeş dizisinde başrolü Reha Özcan ve İclal Aydın ile paylaşıyor. Son zamanların takip edilen isimlerinden biri olan Özgü Kaya sosyal medyadan cesur pozunu paylaştı.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya göğüs dekolteli pozuyla ortalığı karıştırdı ’bu kız felaket’ Gözlerden kalpler fışkırıyor

ÖZGÜ KAYA'DAN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

26 yaşındaki oyuncu Özgü Kaya 2017'de Adı Efsane dizisinde Sibel rolüne hayat verdi.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya göğüs dekolteli pozuyla ortalığı karıştırdı ’bu kız felaket’ Gözlerden kalpler fışkırıyor

Yıllar içerisinde farklı birkaç projeyle daha ekranlarda yerini alan Kaya, Üç Kız Kardeş dizisiyle ekranlara geliyor.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya göğüs dekolteli pozuyla ortalığı karıştırdı ’bu kız felaket’ Gözlerden kalpler fışkırıyor

Zaman zaman cesur pozlarını paylaşan ünlü oyuncu derin göğüs dekolteli paylaşım yaptı.

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