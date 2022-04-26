Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya göğüs dekolteli pozuyla ortalığı karıştırdı 'bu kız felaket' Gözlerden kalpler fışkırıyor
İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş, ilk bölümlerinden itibaren izleyici tarafından çok beğenişdi. Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan dizinin başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu yer alıyor. Dizide Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri. Son olarak oldukça cesur bir pozunu paylaşan Özgü Kaya'ya binlerce beğeni ve yorum yağdı.
26.04.2022 09:11 - Son Güncelleme: 26.04.2022 09:11
Özgü Kaya Üç Kız Kardeş dizisinde başrolü Reha Özcan ve İclal Aydın ile paylaşıyor. Son zamanların takip edilen isimlerinden biri olan Özgü Kaya sosyal medyadan cesur pozunu paylaştı.
ÖZGÜ KAYA'DAN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ
26 yaşındaki oyuncu Özgü Kaya 2017'de Adı Efsane dizisinde Sibel rolüne hayat verdi.
Yıllar içerisinde farklı birkaç projeyle daha ekranlarda yerini alan Kaya, Üç Kız Kardeş dizisiyle ekranlara geliyor.