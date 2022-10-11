Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya estetik harikası çıktı görenleri kalbi epey kırıldı! Özgü Kaya’nın estetiksiz eski hali...

2019 yılında 'Kimse Bilmez' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları kısa bir süre sonra aşk dönüşen Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal, sosyal medyada aşklarını ilan etmişti. Instagram hesaplarından sık sık romantik paylaşımlar yapan çiftten geçtiğimiz aylarda kötü haber gelmişti. İlişkileri evlilik yolunda ilerlediği konuşulan oyuncu çiftin, sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıkmıştı.