Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven'in sevgilisi o ünlü oyuncu çıktı! Yaşça büyük sevgilisi meğer...
Kadrosunda Reha Özcan, İclal Aydın, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu gibi isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Somer karakterini canlandıran ünlü oyuncu Berker Güven'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 27 yaşındaki oyuncunun özellikle özel hayatı merak konusu oldu. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Berker Güven'in sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Bakın Berker Güven'in sevgilisi kim.
10.05.2022 14:54 - Son Güncelleme: 10.05.2022 14:54
İclal Aydın'ın aynı isimli romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Somer karakterini canlandıran ünlü oyuncu Berker Gücen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Berker Güven'in sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Berker Güven'in son paylaşımını görenler o ünlü oyuncuyla sevgili olduğunu gördü ve şaşkınlığını gizleyemedi.
İşte başta Berker Güven olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri...