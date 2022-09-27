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Haberler Magazin Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven'in gerçek aşkı o ünlü oyuncu çıktı! Yaşça büyük sevgilisi meğer...

Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven'in gerçek aşkı o ünlü oyuncu çıktı! Yaşça büyük sevgilisi meğer...

Kadrosunda Reha Özcan, İclal Aydın, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu gibi isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Somer karakterini canlandıran ünlü oyuncu Berker Güven'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 27 yaşındaki oyuncunun özellikle özel hayatı merak konusu oldu. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Berker Güven'in sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Bakın Berker Güven'in sevgilisi kim.

27.09.2022 11:55 - Son Güncelleme: 27.09.2022 11:55
Üç Kız Kardeş’in Somer’i Berker Güven’in gerçek aşkı o ünlü oyuncu çıktı! Yaşça büyük sevgilisi meğer...

İclal Aydın'ın aynı isimli romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Somer karakterini canlandıran ünlü oyuncu Berker Güven'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Üç Kız Kardeş’in Somer’i Berker Güven’in gerçek aşkı o ünlü oyuncu çıktı! Yaşça büyük sevgilisi meğer...

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı dizide sergilediği performansla dikkat çeken ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.

Üç Kız Kardeş’in Somer’i Berker Güven’in gerçek aşkı o ünlü oyuncu çıktı! Yaşça büyük sevgilisi meğer...

Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Berker Güven'in sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Berker Güven'in son paylaşımını görenler o ünlü oyuncuyla sevgili olduğunu gördü ve şaşkınlığını gizleyemedi.

İşte başta Berker Güven olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri...

Üç Kız Kardeş’in Somer’i Berker Güven’in gerçek aşkı o ünlü oyuncu çıktı! Yaşça büyük sevgilisi meğer...

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Üç Kız Kardeş’in Somer’i Berker Güven’in gerçek aşkı o ünlü oyuncu çıktı! Yaşça büyük sevgilisi meğer...

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