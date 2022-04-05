Üç Kız Kardeş'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer Güldür Güldür’ün yıldız oyuncusuyla...
Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya sırılsıklam aşık! Kadrosunda İclal Aydın, Özgü Kaya, Berker Güven, Reha Özcan, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu gibi isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Rüçhan karakterini canlandıran Veda Yurtsever'in hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları, oyuncunun özellikle aşk hayatını merak etti. Yurtsever'in bir dönem Güldür Güldür'ün yıldız oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Veda Yurtsever'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi...
05.04.2022 20:24 - Son Güncelleme: 05.04.2022 20:24
1969 yılında Bingöl'de dünyaya gelen ve küçük yaşlarda oyunculuğa gönül veren Veda Yurtsever, son olarak Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Rühçan karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Veda Yurtsever'in özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.