Üç Kız Kardeş’in Mine’si ve Mesut’u arasındaki gerçek şaşırttı! Gerçek hayatta sevgili olan Nazlı Senem Ünal ve Demircan Kaçel...

Başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun yer aldığı Süreç Film imzalı dizi, aile ve kardeşlik bağlarını anlatıyor. Kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazanan dizi için işler iyi giderken bir yandan da oyuncular için de işler epey yolunda.