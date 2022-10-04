Üç Kız Kardeş'in Mine'si ve Mesut'u arasındaki gerçek şaşırttı! Gerçek hayatta sevgili olan Nazlı Senem Ünal ve Demircan Kaçel...
İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan, Ayvalık'ta yaşayan Türkan, Dönüş ve Derya adındaki kız kardeşlerin hikayesinin anlatıldığı ilk bölümden itibare çok sevildi. Başrollerini Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever'in paylaştığı diziden aşk çıkmıştı malumunuz. Dizi de fettan Mine karakterine hayat veren Nazlı Senem Ünal ile Mesut karakterine hayat veren Demircan Kaçel aşk yaşadıklarını duyurmuşlardı. Dizinin gerçek aşıkları arasındaki yaş farkı ise epey şaşırttı.
04.10.2022 13:17 - Son Güncelleme: 04.10.2022 13:17
İclal Aydın'ın aynı adlı kitabından Kanal D ekranlarına uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, heyecan dolu bölümleriyle salı akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş dizisinin her bölümü, sabırsızlıkla bekleniyor.