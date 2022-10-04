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Haberler Magazin Üç Kız Kardeş'in Mine'si ve Mesut'u arasındaki gerçek şaşırttı! Gerçek hayatta sevgili olan Nazlı Senem Ünal ve Demircan Kaçel...

Üç Kız Kardeş'in Mine'si ve Mesut'u arasındaki gerçek şaşırttı! Gerçek hayatta sevgili olan Nazlı Senem Ünal ve Demircan Kaçel...

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan, Ayvalık'ta yaşayan Türkan, Dönüş ve Derya adındaki kız kardeşlerin hikayesinin anlatıldığı ilk bölümden itibare çok sevildi. Başrollerini Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever'in paylaştığı diziden aşk çıkmıştı malumunuz. Dizi de fettan Mine karakterine hayat veren Nazlı Senem Ünal ile Mesut karakterine hayat veren Demircan Kaçel aşk yaşadıklarını duyurmuşlardı. Dizinin gerçek aşıkları arasındaki yaş farkı ise epey şaşırttı.

04.10.2022 13:17 - Son Güncelleme: 04.10.2022 13:17
Üç Kız Kardeş’in Mine’si ve Mesut’u arasındaki gerçek şaşırttı! Gerçek hayatta sevgili olan Nazlı Senem Ünal ve Demircan Kaçel...

İclal Aydın'ın aynı adlı kitabından Kanal D ekranlarına uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, heyecan dolu bölümleriyle salı akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş dizisinin her bölümü, sabırsızlıkla bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Üç Kız Kardeş’in Mine’si ve Mesut’u arasındaki gerçek şaşırttı! Gerçek hayatta sevgili olan Nazlı Senem Ünal ve Demircan Kaçel...

Başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun yer aldığı Süreç Film imzalı dizi, aile ve kardeşlik bağlarını anlatıyor. Kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazanan dizi için işler iyi giderken bir yandan da oyuncular için de işler epey yolunda.

Üç Kız Kardeş’in Mine’si ve Mesut’u arasındaki gerçek şaşırttı! Gerçek hayatta sevgili olan Nazlı Senem Ünal ve Demircan Kaçel...

Dizide Mesut ve Mine karakterlerine hayat veren Nazlı Senem Ünsal ve Demircan Kaçel aşk yaşıyor. Çift yaptıkları paylaşımla aşklarını doğrulamıştı. Haliyle izleyiciler onları harıl harıl araştırıyor. En çok merak edilen ise aralarındaki yaş farkı.

Üç Kız Kardeş’in Mine’si ve Mesut’u arasındaki gerçek şaşırttı! Gerçek hayatta sevgili olan Nazlı Senem Ünal ve Demircan Kaçel...

İşte başta Nazlı Senem Ünsal ile Demircan Kaçel olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Üç Kız Kardeş’in Mine’si ve Mesut’u arasındaki gerçek şaşırttı! Gerçek hayatta sevgili olan Nazlı Senem Ünal ve Demircan Kaçel...

Seray Kaya - 4 Şubat 1991

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