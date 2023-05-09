Üç Kız Kardeş'in Mine'si Nazlı Senem Ünal'ın kardeşi Çukur'un yıldızı çıktı! Meğer o da Senem kadar ünlüymüş
İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan, Ayvalık'ta yaşayan Türkan, Dönüş ve Derya adındaki kız kardeşlerin hikayesinin anlatıldığı ilk bölümden itibaren çok sevildi. Başrollerini Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever'in paylaştığı diziden aşk çıkmıştı malumunuz. Dizi de fettan Mine karakterine hayat veren Nazlı Senem Ünal başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekerken özel hayatı da merak ediliyor. Ünal hakkında araştırma yapanlar kardeşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Nazlı Senem Ünal olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.
09.05.2023 12:29 - Son Güncelleme: 09.05.2023 12:29
Nazlı Senem Ünal, 22 Mayıs 1991 yılında Bursa dünyaya gelmiştir. Ünal, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk dersleri almıştır. Nazlı Senem Ünal, ilk oyunculuk deneyimini Üzgünüm Leyla dizisi ile yaşamıştır. Ünal, daha önce Tat Ketçap Vakıfbank ve Lenovo gibi markaların reklamlarında da yer almıştır.