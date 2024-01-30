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Üç Kız Kardeş’in Kartal’ı Gökberk Demirci bakın aslen nereli çıktı! İşte Gökberk Demirci’nin memleketi...

Kadrosunda Özgü Kaya, Almila Ada, Berker Güven, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Reha Özcan gibi isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Kartal karakterini canlandıran Gökberk Demirci'nin hayatı merak edildi. 34 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Gökberk Demirci aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Gökberk Demirci'nin memleketi...

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 15:26 Güncelleme 30 Ocak 2024, 15:26
Üç Kız Kardeş’in Kartal’ı Gökberk Demirci bakın aslen nereli çıktı! İşte Gökberk Demirci’nin memleketi... 1

Üç Kız Kardeş dizisinde Kartal karakterini canlandıran Gökberk Demirci'nin hayatı merak edildi.

Üç Kız Kardeş’in Kartal’ı Gökberk Demirci bakın aslen nereli çıktı! İşte Gökberk Demirci’nin memleketi... 2

GÖKBERK DEMİRCİ KİMDİR?
20 Ekim 1989'da dünyaya gelen Gökberk Demirci, oyunculuk kariyerine Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu'nda aldığı derslerle başladı.

Üç Kız Kardeş’in Kartal’ı Gökberk Demirci bakın aslen nereli çıktı! İşte Gökberk Demirci’nin memleketi... 3

İlk oyunculuk deneyimini "Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam" adlı diziyle yaşayan Gökberk Demirci, bir dönem eski sevgilisi Özge Yağız ile yaşadığı aşkla çok konuşuldu.

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